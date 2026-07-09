Consumo: supermercados pierden más del 20% y crece el gasto en impuestos y servicios

Los supermercados acusan una caída del consumo del 20 por ciento. (Foto: NA)

(Buenos Aires; SN, con información de NA).- El consumo volvió a mostrar señales de deterioro durante mayo y profundizó una tendencia que afecta especialmente a los supermercados y a la compra de alimentos, mientras aumenta la proporción del ingreso destinada al pago de impuestos y servicios.

Así lo señala un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del BaPro (Banco Provincia de Buenos Aires), que advierte un cambio sostenido en los hábitos de consumo de las familias, impulsado por la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de administrar con mayor precisión los ingresos disponibles.

La tendencia coincide con los relevamientos realizados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la consultora Scentia, que también vienen registrando una retracción en las ventas minoristas y en el consumo masivo.

Según el relevamiento, la variación interanual promedio de los gastos en supermercados y alimentos registró una contracción superior al 20% durante el último año. En sentido inverso, el pago de impuestos y servicios mostró un incremento de magnitud similar dentro de la estructura de gastos de los hogares.

El estudio también indica que los consumos realizados por clientes del BaPro mediante tarjetas de crédito, débito y la billetera digital Cuenta DNI cayeron un 5,6% interanual en junio, aunque mostraron una leve recuperación respecto de abril.

Supermercados, los más perjudicados

El informe identifica al rubro de supermercados y alimentos como el segmento más afectado por la caída del consumo. De acuerdo con el BaPro, durante los últimos 29 meses estos establecimientos perdieron 15 puntos porcentuales de participación sobre el total de las compras realizadas por los consumidores.

Esa caída refleja un cambio en los hábitos de compra. Cada vez más familias optan por abastecerse en comercios de cercanía, almacenes y quioscos, especialmente entre los sectores de menores ingresos.

Los analistas explican que muchos consumidores realizan visitas más frecuentes a estos negocios para adaptar cada compra al dinero disponible en ese momento. También se observa un aumento de las compras de bajo monto y la práctica de solicitar la división del ticket en la caja para aprovechar los límites de reintegro establecidos por las promociones bancarias.

Prioridad para los gastos fijos

Mientras disminuye el consumo de bienes, crece el peso de los gastos considerados ineludibles. El informe señala que el uso de productos bancarios para cancelar impuestos y servicios incrementó su participación en tres puntos porcentuales.

Al mismo tiempo, rubros como indumentaria, electrodomésticos, informática y juguetería continúan en terreno negativo, ya que son considerados consumos postergables por una gran parte de los hogares.

En contraste, el comercio electrónico mantiene un desempeño positivo. Sin embargo, el crecimiento de las ventas online todavía no alcanza para compensar la retracción del comercio presencial.

Otro de los pocos sectores que mostró una mejora fue el de los servicios de televisión, favorecido por el inicio del Mundial de Fútbol. No obstante, los especialistas aclaran que el impacto es menor al registrado durante la edición de 2022.

Para el BaPro, el escenario actual refleja que el consumo "carece de un empuje endógeno para regresar a los niveles previos a 2023". En ese contexto, las familias continúan priorizando la compra de alimentos y el pago de las obligaciones fijas, relegando los gastos considerados no esenciales.