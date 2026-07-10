Córdoba: hallan el cuerpo de un hombre en el río Suquía; investigan las causas de la muerte

(Córdoba; SN) La Justicia investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad, encontrado durante la tarde de este jueves en el cauce del río Suquía, a la altura de barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba.

Según informó la Policía, el hallazgo se produjo sobre la avenida Intendente Ramón Mestre al 2600, luego de un aviso recibido por las autoridades. Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales y un servicio de emergencias.

Al arribar, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento del hombre. Por el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni informaron las causas del deceso.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que deberá establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las circunstancias que rodearon la muerte. En las próximas horas se realizarán las pericias correspondientes y otras medidas de prueba para avanzar con el esclarecimiento del caso.