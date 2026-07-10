Malagueño: un automóvil embistió a un hombre montado a caballo

(Malagueño; SN) Dos personas resultaron heridas este jueves por la noche tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la Colectora Sur, a la altura del kilómetro 23, en jurisdicción de Malagueño, donde un automóvil colisionó contra un caballo que era montado por un hombre.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, el siniestro se registró alrededor de las 20:00, cuando, por causas que aún son materia de investigación, un Volkswagen Polo conducido por una mujer de 33 años, que circulaba en sentido Carlos Paz-Córdoba, impactó contra un equino de pelaje marrón montado por un hombre de 40 años.

En el vehículo también viajaban otra mujer de 33 años y un menor de edad.

Como consecuencia del impacto, resultaron lesionados el jinete y la acompañante del automóvil. Un servicio de emergencias asistió a los involucrados y dispuso el traslado del hombre de 40 años para recibir atención médica. La Policía no informó el diagnóstico de las lesiones ni precisó si la mujer herida requirió derivación.

El caballo murió en el lugar y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica.

Personal policial realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.