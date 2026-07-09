Alta Gracia: regresó a su casa y descubrió a un hombre dentro de la vivienda

(Alta Gracia; SN) Una vecina de barrio Parque San Juan vivió un momento de tensión al regresar a su vivienda y encontrar en el interior a un hombre al que no conocía y que no tenía autorización para permanecer en el lugar.

El episodio ocurrió alrededor de las 17:05 del lunes, cuando, tras un alerta emitida por el Centro de Monitoreo, efectivos policiales se dirigieron hasta un domicilio del sector.

Según informó la Departamental Santa María, al arribar al lugar los uniformados entrevistaron a la propietaria, quien relató que al ingresar a su casa descubrió la presencia de un desconocido dentro del inmueble.

Frente a esa situación, los efectivos realizaron el procedimiento correspondiente, identificaron al hombre y procedieron a su aprehensión preventiva.

El sospechoso, mayor de edad, fue trasladado a la Alcaldía, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que ingresó a la vivienda y el posible delito cometido.