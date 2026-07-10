Alta Gracia: un motociclista de 18 años hospitalizado tras un accidente en avenida Libertador

(Alta Gracia; SN) Un joven de 18 años resultó herido durante la noche del miércoles tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de avenida Libertador e Iriarte, en la ciudad de Alta Gracia.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 23:40, cuando, por causas que aún se investigan, un Volkswagen Voyage conducido por un hombre de 47 años colisionó con una motocicleta Honda CG 150 cc. Ambos vehículos circulaban por avenida Libertador en sentido este-oeste.

Como consecuencia del impacto, el motociclista cayó sobre la carpeta asfáltica y sufrió diversas lesiones.

En el lugar trabajó personal del servicio de emergencias Vittal, que diagnosticó al joven politraumatismos y dispuso su traslado al Hospital Regional Arturo Illia para una mejor valoración y atención médica.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión son materia de investigación.