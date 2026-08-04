Córdoba: detuvieron a un policía alcoholizado por el choque fatal en Circunvalación

(Córdoba; SN) – Un policía de la Provincia quedó detenido después de protagonizar un choque fatal sobre la avenida Circunvalación de Córdoba. Según los primeros resultados incorporados a la investigación, conducía con 1,88 gramos de alcohol por litro de sangre.

El acusado fue identificado como Néstor Javier Rasgido, quien se encontraba de civil y manejaba un Peugeot 207 al momento del siniestro. El Ministerio Público Fiscal dispuso su imputación por homicidio culposo agravado y su traslado a la cárcel de Bouwer.

El choque ocurrió durante la mañana del lunes sobre el anillo externo de Circunvalación, en el tramo comprendido entre los puentes Monseñor Pablo Cabrera y avenida Spilimbergo.

Por circunstancias que todavía se investigan, el Peugeot impactó contra un camión en el que viajaban dos personas. Como consecuencia de la colisión, el vehículo de carga volcó sobre el cantero central, mientras que el automóvil terminó detenido sobre el anillo interno.

Uno de los ocupantes del camión murió en el lugar. El conductor del transporte resultó herido y recibió asistencia del servicio de emergencias 107. El policía también debió ser atendido.

La primera hipótesis de la investigación atribuye el choque a una maniobra imprudente del conductor del automóvil. El resultado del control de alcoholemia se convirtió en uno de los elementos centrales de la causa.

La Justicia deberá reconstruir ahora la mecánica del impacto y determinar las responsabilidades penales. Mientras avanzan las pericias y la recepción de testimonios, Rasgido permanecerá detenido e imputado por homicidio culposo agravado.

El siniestro obligó a interrumpir parcialmente la circulación y provocó importantes demoras en Circunvalación durante varias horas, mientras trabajaban en el sector los servicios de emergencia, la Policía y los equipos encargados de retirar los vehículos.