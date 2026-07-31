Córdoba: 15 allanamientos y siete detenidos por una red narco que llegaba a Alta Gracia

FPA - BANDA NARCO POTRERO DE GRAY (1)

(Córdoba; SN) – Después de ocho meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una organización acusada de distribuir drogas en distintos puntos de la provincia, entre ellos Alta Gracia, Río Ceballos y Jesús María.

El operativo incluyó 15 allanamientos simultáneos y terminó con siete personas detenidas: cinco hombres y dos mujeres. Los procedimientos se realizaron en 13 viviendas de Córdoba capital, una propiedad de San Roque y otra de Potrero de Garay.

De acuerdo con el informe oficial, la organización utilizaba la modalidad de entrega a domicilio para comercializar estupefacientes en diferentes barrios de la capital. También habría abastecido a vendedores o distribuido drogas en ciudades del interior provincial.

Drogas, armas y vehículos

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron 501 dosis de cocaína y 54 de marihuana, además de 4.636.400 pesos y 95 dólares.

El procedimiento también permitió incautar seis armas de fuego, 171 cartuchos, tres balanzas digitales, una máquina para contar dinero, una caja fuerte y un sistema de videovigilancia.

Entre los bienes secuestrados había 14 automóviles, una moto de agua, un tráiler y una lancha. Todo quedó a disposición de la Justicia para determinar su procedencia y su posible vinculación con la comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos en Córdoba capital se desplegaron en los barrios Villa Azalais, Panamericano, Argüello Norte, Alta Córdoba, Liceo Tercera Sección, Cooperativa 26 de Junio, Centro América, Procrear Liceo, Villa Cabrera y Alto Verde.

Un allanamiento en Potrero de Garay

La investigación alcanzó al Valle de Paravachasca con un allanamiento en una vivienda de Potrero de Garay. Según informó la fuerza, la banda investigada también distribuía estupefacientes en Alta Gracia, aunque el comunicado no precisó si existían puntos de venta permanentes en la ciudad ni qué relación tenían con las personas detenidas.

La FPA afirmó además que integrantes de la organización realizaban supuestos “cultos satánicos” con la creencia de mantenerse alejados de la Justicia. Esa versión forma parte de la información difundida oficialmente, pero no se detallaron las pruebas que permitirían vincular esas prácticas con los delitos investigados.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Carlos María Cornejo, titular de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno de Córdoba.

Por disposición judicial, las siete personas aprehendidas fueron trasladadas a sede judicial e investigadas por presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. La Justicia deberá determinar ahora la responsabilidad de cada una dentro de la organización y reconstruir el circuito utilizado para distribuir las drogas en las diferentes localidades.