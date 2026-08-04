Alta Gracia: el abogado de Matías afirmó que los imputados corrían una picada cuando lo embistieron

(Alta Gracia; SN) – Los dos conductores involucrados en el grave siniestro vial que dejó a Matías Iriarte internado y provocó la amputación de una de sus piernas fueron imputados por lesiones culposas gravísimas.

La confirmación fue realizada por Axel Aurich, nuevo abogado de la familia, quien aseguró que este lunes consultó personalmente el expediente en la Fiscalía de Alta Gracia.

“Estas personas ya están imputadas por lesiones culposas gravísimas”, afirmó el letrado en diálogo con Siempre Radio.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Diego Fernández, quien analiza informes, pericias y registros de cámaras para determinar si corresponde agravar la acusación por una presunta conducción temeraria.

La familia sostiene que los dos automóviles circulaban a gran velocidad y participaban de una picada antes de embestir al joven. Esa hipótesis todavía debe ser confirmada por la investigación judicial.

Dos impactos registrados por las cámaras

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 21 de junio sobre calle Lucas V. Córdoba. Matías, de 21 años, circulaba en una motocicleta Honda Wave rumbo a barrio Paravachasca cuando fue alcanzado por un Ford Fiesta Kinetic y un Chevrolet Celta.

Las cámaras instaladas en el sector registraron a los dos vehículos circulando en paralelo y a elevada velocidad antes del impacto.

Según Aurich, las imágenes también muestran que uno de los automóviles embistió a Matías desde atrás y que posteriormente fue alcanzado por el segundo rodado.

“Si bien es un video de noche, se ve claramente cómo lo embisten por atrás y luego el otro auto lo sigue embistiendo. A mí no me caben dudas de que estábamos frente a una picada”, sostuvo.

La afirmación corresponde a la interpretación del abogado de la familia. Será la Fiscalía la que deberá determinar, mediante pericias y otros elementos probatorios, si existió una competencia de velocidad ilegal.

Aurich planteó que, si esa circunstancia queda acreditada, la imputación debería incorporar el agravante vinculado con la conducción temeraria.

“Lo ideal sería que se agrave a lesiones culposas gravísimas por la conducción temeraria de estas personas, por supuestamente estar corriendo picadas”, explicó.

Matias Iriarte

La investigación continúa

Hasta la semana pasada existían versiones contradictorias sobre la situación procesal de los conductores. La familia había aclarado públicamente que no contaba con una notificación oficial que confirmara las imputaciones.

La incorporación de Aurich como representante legal permitió acceder al expediente y verificar que los dos jóvenes, de aproximadamente 24 y 25 años y domiciliados en Alta Gracia, ya se encuentran formalmente acusados.

Por el momento, ninguno está detenido. La Fiscalía aguarda los resultados de nuevas pericias e informes para resolver si mantiene la calificación actual o incorpora un agravante.

El abogado aseguró que asumió la representación de la familia con el objetivo de controlar el avance de la investigación y evitar que quede alguna hipótesis sin analizar.

“Vamos a controlar que la investigación avance con seriedad y que no quede ninguna línea sin agotar”, señaló.

Aurich también cuestionó las penas previstas actualmente para este tipo de hechos y consideró necesario que el Congreso revise el Código Penal.

“Las penas son mínimas. Creo que debería tratarse de forma urgente un endurecimiento para estos casos”, expresó.

“Nunca se comunicaron con la familia”

El abogado afirmó que ninguno de los dos conductores se acercó a la familia después del siniestro.

“En ningún momento se comunicó nadie con la familia”, aseguró.

El mismo reclamo había sido planteado días atrás por Laura Iriarte, hermana de Matías. La mujer señaló que los involucrados viven cerca de la vivienda de su madre y que ninguno se había comunicado para conocer el estado del joven u ofrecer asistencia.

Mientras la causa avanza, la familia reclama que se reconstruya la mecánica completa del hecho y se determine a qué velocidad circulaban los automóviles antes de los impactos.

La acusación por lesiones culposas gravísimas representa el primer avance judicial confirmado desde el siniestro. La discusión ahora se concentra en establecer si existió una picada y si la conducta de los imputados justifica una calificación más grave.

Matías despertó, pero continúa delicado

Matías permanece internado en un centro de salud de la ciudad de Córdoba. Después de varias semanas bajo sedación, pudo despertar, lo que representa una leve mejoría dentro de un cuadro que continúa siendo delicado.

Como consecuencia de las heridas sufridas, los médicos debieron amputarle una pierna. El joven también atravesó complicaciones e infecciones durante su internación.

Familiares, amigos y vecinos realizaron campañas de donación de sangre y cadenas de oración para acompañar su recuperación. La convocatoria organizada en el Hospital Arturo Illia superó la cantidad de extracciones previstas ante la respuesta de la comunidad.

Ahora la familia sostiene dos luchas simultáneas: acompañar la recuperación de Matías y conseguir que la Justicia determine las responsabilidades por lo ocurrido.

La Fiscalía deberá resolver en los próximos días si los elementos reunidos permiten acreditar la hipótesis de una picada y agravar la imputación contra los dos conductores.