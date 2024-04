HORÓSCOPO DEL JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Agilidad mental y destreza para desempeñarse en un día con mucha actividad. Cansancio emocional ante situaciones de roces con personas del entorno. Los arianos aprendiendo a dejar pasar sobre todo actitudes negativas.







Momento: de color cobre.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Aprendizaje y cambios de actitud, los taurinos dejan de lado la terquedad emocional y ponen sus energías en cosas positivas e importantes. Hay una nueva perspectiva en el plano de las finanzas. Oportunidad.







Momento: de color aguamarina.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Vulnerabilidad casi constante la de los geminianos cuando ponen más energía de la necesaria en cosas sin tanta importancia. Saber que la gente no es siempre lo que se espera, aliviana la expectativa y abre más la tolerancia.







Momento: de color blanco lunar.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con mucha actividad y posibilidad de tomar decisiones en el área de las finanzas. Logran terminar con algunas situaciones que los estorbaban en el plano de las emociones o afectos. Virtual posibilidad.







Momento: de color malva.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Amor sincero y profundo para los leoninos que cuando se enamoran apuestan a todo. Logran ser felices al valorar cada momento más allá de las complicaciones que a veces la vida nos ofrece. Momento interesante con proyección.







Momento: de color cereza.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Cuando logramos dar una vuelta de página a las complicaciones del pasado, encontramos que la vida es mucho más fácil y llevadera. Los humanos tendemos a dramatizar o a poner dosis exageradas de emoción. Calma.







Momento: de color rosa.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Con diálogos reveladores, los librianos podrán ver de manera más concreta dónde están parados. Logran vacacionar mentalmente y encontrar argumentaciones más válidas como para poder encontrar la felicidad.







Momento: de color rosa suave.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



El escorpión que siempre resurge de las cenizas, se demuestra hoy así mismo que nada los derrota. Natural magnetismo y poder, estos nativos miran hacia adentro y encuentran un montón de virtudes y elementos para ser felices.







Momento: de color índigo.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos en un día con mucha actividad en la que verán que terminan de resolver trámites o situaciones con papeles. Ir al médico también es uno de nuestros deberes no sólo por nosotros mismos, sino por quienes nos quieren.







Momento: de color oliva.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con una jornada apta para reuniones de trabajo, entrevistas o arreglos. Expectativa en el plano financiero con cierto resquemor porque los tiempos no son los esperados. Paciencia es esperanza son clave en esta vida.







Momento: de color berenjena.







ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Los aguateros con ciertos nervios que estarían de más. Aprender a poder separar las emociones de las actividades que son eso en sí mismas, actividad no compromisos afectivos. Busquen gastar energía en gimnasia.







Momento: de color amarillo fuerte.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos no desoigan las opiniones de ayuda de sus allegados. Reconocer que no tenemos siempre la razón es saludable y sostiene relaciones. El trabajo con sensación de cumplir correctamente, buen momento.







Momento: de color arándano.