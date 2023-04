Polémica: la diversión noctura en riesgo

(SN, Alta Gracia) Las sucesivas quejas por parte de vecinos e incluso de adolescentes que concurren al boliche ubicado sobre la ruta (ex camino de los lecheros) hicieron eclosión en la última sesión del Concejo Deliberante de Alta Gracia cuando el bloque de Alta Gracia Crece hizo una presentación sobre lo que se vivió el último fin de semana.

Una fiesta había sido aprobada por el cuerpo como “excepcional”, entre otras cosas, con la obligación que no haya sonido al aire libre y el límite de 500 personas. Pero no fue lo que sucedió. Exceso de personas, música por encima de los decibeles permitidos y personal de inspección que no pudo “suspender” el evento en esas condiciones.

“Ahora dicen que Marcelo Jean quiere la clausura del boliche y jamás dije eso. Lo que sí dijimos es que las multas son irrisorias porque van de 1.500 a 6 mil pesos, por eso el empresario prefiere pagar una multa y no ajustarse a lo que dice la habilitación”, dijo el concejal en diálogo con Siempre Radio 93.3.

“En esa fiesta hubo más de 20 robos de celulares dentro del boliche y el gobierno dejó a los chicos a la deriva porque se tendría que haber cerrado esto en el momento que se ven las irregularidades. También pedimos conocer cuál es la empresa que llevó en colectivos llenos a los chicos. Los trasladaron desde un punto y a la vuelta esos colectivos no estaban, nunca los trajeron”, dijo.

Finalmente el edil hizo hincapié en que no propone la clausura del lugar pero sí que se ponga mayor esfuerzo en los cuidados de nuestros jóvenes en ese boliche, como en todos los que están en la ciudad.