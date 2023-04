(SN, Alta Gracia) Este miércoles en sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la edil Amalia Vagni (UCR) volvió a analizar las condiciones en las que los alumnos y alumnas pasan sus horas de estudio en algunos edificios escolares. La semana pasada indicó que la escuela Santiago de Liniers no tenía conexión al gas natural y las cloacas rebalsaban.

En esta oportunidad, dijo que la escuela Julio Barrientos también se encuentra en una situación "lamentable": con gas provisto por un zepelin, calefactores sin mantenimiento, yuyos altos alrededor y un difícil acceso al establecimiento por las calles de tierra.

"Las calles están en un estado calamitoso y parece que no fueran parte de la ciudad. No se entiende porqué no se conectan a la red de gas natural. Los calefactores parece que fueron colocados cuando se inauguró la escuela y después no se usaron más. Después vimos la sala donde los chicos tienen internet.. pero sin internet. Acá la única que pierda es la educación", dijo Vagni en el recinto.

En este sentido, en el proyecto que presentó el bloque y que pasó a comisión se solicitó:

Interceder ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba a los fines de poder realizar las conexiones al servicio de gas natural de la Escuela Julio R. Barrientos. Informar a Infraestructura de la Provincia las fallas de estructura y desagüe por lo cual se ha deteriorado la parte sur del edificio. Instar al Departamento Ejecutivo que se limpie y desmalece alrededor de la Escuela además del arreglo de calles adyacentes, cambio y colocación de cartelería indicativa de las mismas.