(SN, Alta Gracia) En diálogo con Siempre Radio 93.3 en el programa “2003: Travesía Electoral” la viceintendenta confirmó que no se tomará licencias para realizar la campaña electoral junto a Facundo Torres por la coalición Hacemos Unidos por Córdoba.

“Con Facundo (Torres) hemos trabajado desde siempre. Desde que él se inició en la política y lo sigo haciendo. Siempre le dije que estaré en lo que haga falta y así será, siempre y cuando, esto no afecte mi responsabilidad y funciones que tengo en el Concejo Deliberante que es para lo que la gente me eligió”, dijo.

En relación a cómo analiza la campaña electoral de cara a las elecciones a gobernador el próximo de 25 de junio, Roca dijo que hay ciertos mensajes un poco violentos y agresivos.

“Nuestra intención es mostrar lo que se está haciendo, la gestión y no agredir al contrincante. Pero bueno, del otro lado no pasa lo mismo. Cuando no tenés qué mostrar o lo que hiciste, o si estuviste en la gestión y no hiciste nada no les queda otra que recurrir a la agresión y al menosprecio al gobierno”, dijo la funcionaria.