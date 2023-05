Guerra: Reino Unido entregará misiles a Ucrania

(Télam) El primer ministro Rishi Sunak le prometió hoy al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a quien recibió en Londres, que el Reino Unido proporcionará a Kiev "cientos" de misiles de defensa aérea y drones de ataque de largo alcance.

Zelenski, mantuvo una reunión de aproximadamente dos horas esta mañana con el premier británico en Chequers, la residencia oficial de campo del Gobierno del Reino Unido, para dialogar acerca de la crisis entre Ucrania y Rusia y solicitar más aviones de combate.

El líder ucraniano llegó a Londres en el marco de una gira por varias potencias europeas que comenzó el sábado en Italia y continuó ayer en Alemania y Francia, desde donde partió para arribar hoy al Reino Unido.

Al término de la reunión Sunak declaró que "el Reino Unido está firme en su apoyo a Ucrania".

El premier británico publicó en Twitter una foto de ambos líderes abrazándose, con la leyenda "Bienvenidos de nuevo", mientras que Zelenski agradeció "de todo corazón" al Reino Unido y a su gente por su apoyo.

En conferencia de prensa Sunak dijo que Reino Unido continuará brindando su apoyo para garantizar que Ucrania obtenga una paz justa y duradera, y en ese sentido anunció un paquete de apoyo que incluye más misiles y drones de defensa aérea, según describió en un comunicado.

Eso incluye tanto el apoyo militar inmediato de más de 4.600 millones de libras esterlinas (5.700 millones de dólares) a Ucrania para garantizar la capacidad de Ucrania para disuadir la agresión, incluyendo tanques Challenger 2, misiles Storm Shadow, helicópteros de búsqueda y rescate, entre otros.

Además de las armas, el Reino Unido también prometió al menos 200.000 artículos no letales, como chalecos antibalas y equipos médicos y trabajar en un programa que tiene como objetivo capacitar a 30.000 soldados y pilotos ucranianos. Esto sitúa al Reino Unido como el segundo mayor proveedor de asistencia militar a Ucrania, solo superado por Estados Unidos.

El anfitrión agregó que aprovechará sus reuniones con los líderes mundiales en los próximos días en las Cumbres del Consejo de Europa y del G7 para enfatizar la importancia de mantener el apoyo mundial a Ucrania frente a la invasión rusa.

Durante la rueda de prensa Sunak fue preguntado sobre la visión "extremadamente negativa" que Rusia tiene del apoyo británico a Ucrania. "Es interesante saber del Kremlin", respondió, y añadió que Rusia llevó a cabo un "ataque ilegal y no provocado" contra el pueblo ucraniano, cometiendo "crímenes de guerra horribles", según consignó la BBC.

"Como dijimos desde el principio, el Reino Unido se mantendrá firme en el apoyo a Ucrania y su gente", insistió Sunak, enfatizando que el Reino Unido "no se va a ir" y que "estamos aquí a largo plazo".

Por otro lado, a pesar de las solicitudes de Zelenski el gobierno británico "no tiene planes" de suministrar aviones de combate a Ucrania, dijo un portavoz de Downing Street.

El presidente ucraniano expresó por su parte su optimismo y confianza en lograr un pronto acuerdo para la entrega de aviones de combate occidentales, y propuso la formación de una coalición de aviones, con el objetivo de fortalecer la capacidad aérea de su país.

"Queremos crear una coalición para los aviones y soy muy optimista al respecto, hemos hablado de ello y creo que ocurrirá muy pronto, se enterarán de decisiones que considero muy importantes", precisó.