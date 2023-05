Marcos Moreira: “Hay sectores del viejo casino que ya colapsaron”

(SN; Alta Gracia) “Realizar alguna remodelación, una puesta en valor de este edificio tan importante y con tanto acervo patrimonial y arquitectónico, demandaba de un estudio previo estructural a ver si a conciencia y en serio en qué estado se encuentra la estructura”, dijo Marcos Moreira sobre la situación del Viejo Casino del parque del Sierras Hotel.

Entrevistado por Marcelo Paéz y Stefanía Tomalino, el secretario de Obras Públicas del gobierno de Alta Gracia se refirió a la visita realizada por funcionarios de la UNC junto con el intendente Marcos Torres Lima a la antigua construcción. En ese diálogo con Juntos a la Par, Moreira dijo que se tartó de una inspección pormenorizada del lugar y estimó que en esta semana o la que viene, se contará con una devolución y un informe del estado en el que se encuentra el viejo casino.

Al ser consultado sobre la viabilidad del proyecto de restauración declaró: “La revalorización es viable; lo que este estudio va a arrojar es el grado de complejidad que va a tener esa revalorización. Hablando mal y pronto vamos a ver si los muros o parte de la cubierta que aún sigue en pie se puede rescatar o hay que eliminarla o apuntalarla. Vamos a ver en qué estado, concretamente, se encuentra toda la estructura, los muros, la cubierta de techo que queda en pie y, en función de eso, veremos cómo se realiza la puesta en valor”, dijo el funcionario ante los micrófonos de la Siempre Radio 93·3 FM.

El punto clave de la entrevista giró en torno al uso que se le piensa dar a ese espacio luego de la posible puesta en valor. Moreira no estuvo en condiciones de contestar la pregunta sobre los planes que tiene la Municipalidad en el uso futuro del viejo casino: “Qué va a funcionar ahí o qué se va a hacer ahí, aún no está, no está previsto, la idea más importante del ejecutivo es ver en qué estado está estructuralmente, qué riesgo corre la estructura, y tanto en cuanto los recursos y la complejidad de obra nos permita detener el deterioro. Después veremos qué programa tendrá este este edificio, este equipamiento”.

Sin embargo el funcionario arriesgó , aunque por ahora sin ninguna certeza ni precisión, algunos usos posibles: “puede ser un centro de convenciones, puede ser un paseo cultural, puede ser un millón de posibilidades, porque es un edificio que tiene una versatilidad importantísima”. Pero aseguró que en el momento en el que se pensó en usar el viejo casino como sala de convenciones “no teníamos ni adquirido el cine teatro Monumental Sierras” y planteó que el cine teatro hoy funciona como un centro de convenciones “por lo que habría que rever qué programa podríamos dotar a este a este edificio.”

Moreira afirmó que a simple vista el establecimiento tiene un deterioro muy grande y “lamentablemente hay sectores del edificio que se han se han se han demolido han colapsado”, es decir que la estructura se esta derrumbando.

Sobre el uso que se le está dando en este momento, Moreira dijo, que no hay nadie viviendo en el interior de la estructura "pero cada dos por tres tenemos que acercarnos y cerrar los boquetes que se hacen” para realizar “hechos vandálicos”.