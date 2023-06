(SN; con información de El País) Luego de su visita a Argentina y de su recorrido por Purmamarca junto al gobernador jujeño Gerardo Morales, el director canadiense de cine James Cameron criticó fuertemente a las autoridades provinciales y principalmente a Morales, quien lo llevó de recorrido por la planta de energía solar y extracción de litio. "No me contaron toda la película y no me dijeron que hay 35 comunidades indígenas en conflicto directo, peleando por sus derechos y para que sus voces puedan ser escuchadas", expresó el cineasta creador de la exitosa película “Avatar”.

El conflicto se inició luego de que Morales le agradeció a Cameron su visita a la provincia asegurando que buscan "transformar la matriz energética" con proyectos como la planta de energía solar y la extracción de litio. Cuando el director de cine regresó a Buenos Aires, recibió una carta firmada por las comunidades indígenas presentes en Jujuy en la que le expresaron su resistencia a aquella actividad extractivista que avasalla contra sus tierras y sus vidas.

Así las cosas y con la película incompleta pero al menos con una carta en sus manos, en una entrevista que le brindó a El País de España, Cameron dijo: “Espero tener la oportunidad de hablar con ellos directamente y buscaré formas de ayudarlos a través de mi Fundación Alianza Avatar. Quiero dejar claro que en un conflicto entre la industria extractiva y las comunidades indígenas, yo siempre voy a estar del lado de las comunidades indígenas".

Por twitter, Morales volvió a la carga y lanzó su desacuerdo: "Estimado James Cameron, me dirijo a usted en nombre del Gobierno de Jujuy para rectificar cualquier información errónea que grupos sectarios hayan querido inculcarle". Lamento profundamente que sectores politizados hayan generado una imagen distorsionada de nuestro gobierno y de nuestra provincia, pero quiero asegurarles que estamos comprometidos con promover el diálogo, la participación y el respeto a los derechos colectivos de las comunidades indígenas".