Robo de luminarias: condenaron a los empelados involucrados

(SN; Alta Gracia) Los empleados municipales que participaron del robo de luminarias del 2020 fueron condenados en un juicio abreviado y quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos. Un “hecho indignante y en contra del Estado Municipal, el vecino tiene derecho de saber lo que sucedió”, dijo Daniel Villar, asesor letrado de la Municipalidad.

El equipo de Siempre Radio 93.3 habló con Villar, quien contó que el viernes se llevó a cabo la audiencia de un juicio abreviado porque los acusados no tenían antecedentes. "Si bien implica una pena menor de 3 años lo importante es la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que facilitó la exoneración con justas razones y evitó un juicio laboral", dijo.

Para Villar esto “no es una pena menor, hay que decirle al vecino que esta gente fue enjuiciada, condenada y exonerada”. Esto es un gesto muy importante en términos de gestión e impunidad, por eso el asesor letrado dijo: “El mal empleado, el empleado infiel deja de ser empleado en esta gestión”.

En este sentido criticó a los medios que “publicaron noticias sin información y antes que termine la audiencia”. “Un medio quiso ganar algún renglón antes, a veces la falta de información hace que la noticia no tenga el resultado, por eso está bueno que lo charlemos nosotros”, dijo el letrado. Además circuló la información de que los acusados no estuvieron presentes el viernes, a lo que Villar contestó que “en un juicio abreviado si los acusados no están presentes no pueden reconocer la culpabilidad”.

Para terminar celebró que haya una condena firme de un hecho que dolió en Alta Gracia, en un momento en que se empezaba a iluminar la ciudad.