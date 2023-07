Saira Asúa: "Nos sumamos a la campaña de Marcos Torres"

(SN; Alta Gracia) Saira Asúa pasó por los estudios de Siempre Radio 93.3 para hablar de Córdoba Futura, el nuevo partido político que apoya la campaña de Marcos Torres para las elecciones a intendente de Alta Gracia.

ACÁ la nota completa

“Realizamos nuestro acto de lanzamiento a nivel provincial donde estuvieron Martín Llaryora y Daniel Passerini y despúes, en Alta gracia recibimos con mucho cariño a Marcos Torres. Lo primero que voy a decir del acto es que lo vivimos como una gran fiesta que contó con 200 personas aproximadamente”.

Saira contó que en el acto se propuso “como queremos construir la Córdoba Futura y como desde las organizaciones sociales nos encaminamos a la política para poner ideas y proponer una agenda y no solamente ser eh el sostén en las crisis en los territorios”.

En este sentido destacó que quieren estar donde se discuten efectivamente las políticas que llevan a los territorios a estar en crisis. Marcos Torres cerró el acto “desplegando una plataforma de campaña, algunas propuestas, algunas ideas y parándose desde la gestión que nosotras valoramos como una gestión muy buena y positiva”.

Sobre la alianza con el sector de Marcos Torres remarcó que “cuando discutimos provincialmente quién era el mejor candidato a gobernador lo hicimos con todas las cartas sobre la mesa y planteando que necesitamos una renovación en la política, y eso Martín Llaryora desde adentro hacemos unidos por Córdoba, lo venía planteando.

“También observamos las medidas que se iban a tomar a nivel provincial, las de Llaryora eran mucho más acordes con las necesidades que nos planteaban nuestros compañeros. Ahí ya tuvimos un primer paso para decir que desde Barrios de Pie y Córdoba Futura nos sumamos a la campaña de Martín Llaryora; no solo desde su discurso sino desde la importancia de construir comunidad y la importancia de escuchar a las voces y sin tirarle flores porque también lo tuvimos que discutir”.

Sin embargó aclaró que se suman a la campaña con muchas discusiones internas y cosas a las que tienen que decir que “no vamos a ser obsecuentes. O sea yo no voy a venir acá a sentarme a decirte es el mejor candidato y hay que votarlo, pero si voy a decir que para generar transformaciones reales tenemos que estar adentro donde esas transformaciones se discuten y alguien tiene que decir che esto no”.

También habló de la gestión de Torres y las críticas que recibió en relación a la centralización de la obra pública: “Yo no creo que las obras estén todas en el centro de la ciudad de Alta Gracia porque como te decía al principio de la nota yo vivo en La Perla y hoy tengo agua, tengo luminarias por el ‘programa cien por ciento luz’. También hay una cuestión que me parece que fue una política supe interesante que es la de fomentar la el arreglo de las plazas. Entonces pasamos a tener espacios que eran casi micro basurales a un espacio donde podes ir a sentarte, tomar mate, eh pasar el día con tus peques a un par de cuadras de tu casa y no tener que trasladarte a un parque que por ejemplo yo de los todos los parques grandes de la ciudad de Alta Gracia estoy a veinte cuadras. Después hay un montón de cosas que faltan para hacer en los barrios, por ejemplo cloacas que no hay, problemáticas del agua que persisten en algunos barrios, pero yo siento que no se dejó de lado esa problemática y se dijo bueno sí es un problemón se intentó encontrar la vuelta con paliativos y con obras más chicas hasta que llegue a las obras grandes”.

Un punto álgido de la entrevista fue cuando propuso la idea de reformar la carta orgánica de la ciudad que el año que viene cumple 30 años: “Hay artículos que en su momento fueron super progresistas y que caducaron, como el que dice que el treinta por ciento de las listas tienen que estar conformado por mujeres”, ese artículo caducó en 2015.

“Y así revisar artículo por artículo: cuales siguen vigentes, cuales ya caducaron y poder pensar en modernizar nuestra carta orgánica municipal para ampliar derechos desde nuestra ley mayor

“También hacer una revisión de todas nuestras ordenanzas en los últimos 30 años”, dijo y apuntó contra el Concejo Deliberante al decir que Cambiemos dice que no a todos los proyectos que se proponen desde el ejecutivo.

Por último le preguntaron acerca de Alta gracia Somxs Todxs, el espacio político que integró en 2019 junto a Diego Heredia. Contó que si bien ese espacio no tiene posibilidades electorales, siente una gran responsabilidad con sus ideas y propuestas: “hoy esas mismas ideas de apertura del diálogo y de política participativa, nos llevan a sentarnos a discutir ideas, nos llevaron estos cuatro años, a generar idas y vueltas, con el gobierno local, que nos permitieron articular un montón de otros programas y de procesos adentro en los territorios, entonces, nuestra inserción y nuestra inserción ahí adentro, se dio paulatinamente y se dio bastante natural, no es que fue un choque de, bueno, nosotros que somos nos juntamos con vos porque tenemos miedo de perder la ciudad ni nada por el estilo”.