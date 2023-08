EDICTO: autos caratulados DOMINGUEZ, JULIAN ALDO C/ SUCESORES DE VENTURA DEL CARMEN DE LA PEÑA O VENTURA DE LA PEÑA- ORDINARIO - Exp. 1901635

La Sra. Jueza de 1ª Inst. 1ª Nom. Civ. Com. Conc. y Flia de Alta Gracia, hace saber que en autos

caratulados DOMINGUEZ, JULIAN ALDO C/ SUCESORES DE VENTURA DEL CARMEN DE LA PEÑA O

VENTURA DE LA PEÑA- ORDINARIO - Exp. 1901635 mediante sentencia 31 del 11/04/2023 se ha

resuelto: “… 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión promovida por el Sr. Julián Aldo

Domínguez, afectando parcialmente el inmueble descripto SEGÚN TITULO como: “MAT. N°

1764374: FRACCIÓN DE TERRENO ubicado en pedanía San Antonio, DTO SANTA MARÍA, Pcia de

Córdoba, sobre la banda Norte del Río Segundo, y que de acuerdo a plano de Subdivisión, se

designa como LOTE 13 SUPERFICIE TOTAL de 34 AS. 85 CAS.”, antecedente dominial cron.

Dominio: 28221, Rep. 0, Año: 1974, Orden: 17491, linda lado A-B con Camino T-399-2, lado B-C

con Camino T-399-2, lado C-A con resto de Pc 2611-3278 de Celia de la Peña de Bustamante, Clara

de la peña de Rodríguez de la Torre, Félix de la Peña, María Rosa de la Peña de Torres Rato,

Roberto de la Peña, José de la Peña y Ventura de la Peña. Cba, 08 de mayo de 2023. Sec. Ferrucci

Mariela Lourdes. Primera Publicación en BOE el día 18/05/2023. Aviso Nº 455382