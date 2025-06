(SN; Villa Allende) Acompañados por organizaciones ambientales, vecinos y profesionales de distintas disciplinas mantuvieron durante semanas un acampe en defensa de un quebracho blanco de casi 300 años, ubicado entre dos rotondas sobre la avenida Padre Luchesse de Villa Allende. Esta mañana, las topadoras comenzaron los trabajos para su remoción, pese a los intentos de frenar la obra y a las advertencias de especialistas que afirman que el árbol no sobrevivirá al traslado.

“El quebracho no va a vivir. Hoy comienza su proceso de muerte”, afirmó Joaquín Olgueta, integrante de la asamblea de vecinos autoconvocados. La movilización vecinal había ganado visibilidad en las últimas semanas, tras una serie de acciones directas como la instalación del campamento, la presencia constante en el lugar y la decisión de encadenarse al árbol para frenar el avance de las máquinas.

Según detalló Olgueta, las fuerzas de seguridad y la Fiscalía se presentaron durante la mañana para liberar la zona y posibilitar la continuidad de las obras. Ante la amenaza de detención de tres activistas, la asamblea decidió levantar el campamento. “No íbamos a permitir que tres compañeras quedaran detenidas por defender un árbol. Corrimos el campamento 500 metros, pero todos sabemos que lo que empieza hoy es el final de Cacho, como le llamamos al quebracho”, relató.

Alternativa ignorada

Durante la entrevista, Olgueta aseguró que existía una alternativa técnica viable que hubiera evitado la remoción del árbol. “Solo había que correr la traza tres metros. Teníamos ingenieros, topógrafos, abogados. Presentamos una propuesta clara y segura. Pero el municipio no quiso modificar nada. La obra fue diseñada desde un escritorio, sin conocer siquiera que el quebracho estaba ahí”, explicó.

La nueva traza, según los vecinos, no hubiera generado costos adicionales ni implicado riesgos viales. “Esto no es una ruta, es una avenida. La velocidad máxima es 60 km/h. Decir que el quebracho genera peligro es una excusa. El verdadero peligro es seguir destruyendo lo poco que nos queda de monte nativo”, denunció.

Un símbolo que resiste

La defensa del quebracho, señalaron desde la asamblea, no es solo la defensa de un árbol. “Esto era un bosque de quebrachos, hoy queda uno solo. Y ese único ejemplar lo están sacrificando. Podrían haberlo convertido en un símbolo de entrada a la ciudad. Prefirieron el cemento”, apuntó Olgueta.

El activista también señaló la falta de voluntad política para evitar el conflicto. “Solo conseguimos una reunión con el municipio porque una compañera se encadenó al árbol y salimos en los medios. No hay diálogo real. La decisión ya estaba tomada”, lamentó.

Una lucha que continúa

Aunque el campamento fue levantado, los vecinos aseguraron que la lucha seguirá en otros frentes. “Lo vamos a decidir en asamblea, pero no vamos a abandonar esta causa. Acá se formó un grupo humano increíble. Gente que llegó por primera vez, se quedó toda la noche y terminó encadenada al quebracho. Eso no desaparece. Esa fuerza no se apaga”, concluyó Olgueta.

El árbol será trasladado apenas unos metros, al frente de su ubicación original. Según especialistas consultados por los vecinos —entre ellos, el biólogo Raúl Montenegro— la posibilidad de supervivencia del quebracho blanco es mínima, estimada en menos del 20%.

“Lo que hacen es mutilarlo. Es una muerte disfrazada de traslado”, sintetizó Olgueta.