El furor por Luismi: se agotaron las entradas para Córdoba

(Télam, Córdoba) El reconocido músico se encuentra en el país en el marco de una serie de 10 shows que brinda en el Movistar Arena, aunque anunció que en 2024 regresará al país para cantar en Córdoba y en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires.

El recital en la cancha de Instituto será el 14 de marzo con capacidad para 18.000 personas, y desde Quality Producciones indicaron esta tarde la celeridad con la que se agotaron las entradas, a la vez que advirtieron a las fanáticas en las redes sociales para que no compren entradas falsas: “Recordá. No compres entradas en sitios no oficiales. Los tickets ya están agotados”.

Más de 18.000 son las ubicaciones que se pusieron a la venta y se agotaron en pocas horas.