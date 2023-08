Cuffa: “Alta Gracia se merece mucho más”

(SN; Alta Gracia) En los estudios de Siempre Radio y en diálogo con 2023 Travesía Electoral estuvo Darío Cuffa, candidato a intendente de la ciudad por el partido Demócrata, quien aseguró que su espacio es “el único representante a nivel local y provincial de La Libertad Avanza”.

Cuffa, de 45 años, se presentó como un candidato que no viene de la política, sino del sector financiero y del deporte. Explicó que con su familia emigró a Europa y “aprendió muchas cosas para implementar en la ciudad”. Durante su visita, el representante del partido Demócrata contó su pasado como futbolista en Europa y aseguró que nunca se pensó como candidato de un partido, hasta que un grupo de empresarios le dijo que “tenía el don de la política”.

Sobre su mirada de la ciudad, Cuffa afirmó que su intención es “instalar modelos de Europa a nivel deporte, sociedad y cultura” en Alta Gracia. Al respecto dijo que la ciudad “hoy sufre en sanidad, seguridad y no hay trabajo si no depende del municipio o del empresario del supermercado”. “Alta Gracia se merece mucho más de lo que nos han dado los gobiernos de turno desde hace 30 años”, dijo y agregó que la ciudad “sigue siendo un pueblo dormitorio”, donde los políticos no se preocupan por el crecimiento.

Sobre su mirada de Alta Gracia y la estrecha relación con el gobierno provincial, Cuffa propuso el diálogo y acusó al oficialismo de tomarle sus propuestas, tales como el monitoreo en el sistema de seguridad. “Nosotros damos una propuesta y nos las roban”, dijo.

“Acá en Alta Gracia no le dan prioridad a los jóvenes y no hay proyectos para que puedan progresar. Nos cansamos de la tomadura de pelo, no solo los jóvenes y los comerciantes sino los laburantes que nos levantamos a las seis de la mañana”, dijo. Sobre su proyecto de ciudad, el candidato apoyado por Javier Milei en la ciudad afirmó que propone reducir el gasto público y eliminar secretarías, tales como medio ambiente y seguridad, pero sin quitar fuentes laborales. Además plantea agregar un área de anticorrupción. “Se trata de no seguir gastando en becas de 23 mil pesos que solo se hacen para buscar votos. ¿Por qué a esa gente que está becada no se le da la oportunidad de emprender?”, dijo.

Hacia el final de la entrevista, Cuffa aseguró que es posible que se trasladen los votos de Milei a Alta Gracia. “Somos ciudadanos cansados del mismo gobierno”, dijo y agregó: “Que los ciudadanos de Alta Gracia abran los ojos”. Por último, nombró a Pablo Trogú, Juan Kostecki, Nahuel Mayorga y Estefanía Miguez, ciudadanos que lo acompañan en su lista