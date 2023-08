Estremecedor: el relato de la mujer violentamente asaltada en Valle Alegre

(SN; Alta Gracia) Durante la noche del viernes 18 de agosto hubo un violento robo en una vivienda de Valle Alegre. Fue un robo a mano armada perpetrado por dos hombres de 44 años. Los ladrones ingresaron a una casa en la que había dos mujeres y niños. Las víctimas fueron violentamente golpeadas. Los vecinos detuvieron a los asaltantes, uno de ellos se encuentra en terapia intensiva.

La dueña de la casa manifestó que fue una pesadilla que se repite cada vez que la cuenta. La secuencia fue relatada por la mujer en Siempre Radio 93.3. Nadie puede salir del horror que se vivió en esa casa. Los ladrones entraron y, mientras uno le ponía el arma en la cabeza a la dueña de la casa, el otro amenazaba a los niños con un palo.

“Me agarró de los pelos y me pedía plata. El otro encerró a los nenes y a mi vecina en el baño”, contó. Luego la llevaron de los pelos hasta su pieza. Cuando encontraron el efectivo dijeron: “Esto no es lo que estábamos buscando. Nosotros queremos los dólares”.

Mientras todo esto sucedía “me pegaban patadas y puñetes”, dijo la mujer horrorizada. Los asaltantes le revolvieron toda la habitación en busca de los codiciados dólares. A uno de los delincuentes se le cayó lo que le cubría la cara y la víctima pudo verlo. Cuando el ladrón se percató le dio un violento culatazo en la cabeza que le hizo saltar las balas.

“Me gatillaron dos veces porque le vi la cara”

El asaltante juntó las balas y le gatillo en la cabeza dos veces, por suerte el no salieron los disparos. En simultáneo a esta situación los niños gritaban desde el baño. Por este motivo el segundo asaltante le dio una fuerte patada a la mujer recientemente gatillada diciéndole que se calle. Luego la llevó hasta otra habitación amenazándola con cortarle los dedos a uno de sus hijos.

“Sabemos todo de ustedes, sabemos que tu hijo es discapacitado”

La mujer volvió a reiterarles que no tenían dólares y le suplicó que no la maten porque tenía que cuidar a su hijo. La respuesta de los agresores fue: “sabemos todo de ustedes, sabemos que tu hijo es discapacitado”. Esto llevó a la familia a sospechar que “hubo datos precisos. No vinieron de casualidad, tenían un dato clave sobre nuestro emprendimiento familiar y sabían que mi hijo es discapacitado”, dijo la mujer en la entrevista.

Huida y aprensión

Ambos sujetos fueron detenidos por los vecinos, quienes a fuerza de golpes lograron reducirlos. Tal es así que uno de ellos, el segundo aprehendido, quedó internado en el Hospital Arturo Illia en estado reservado. El primero de los detenidos, luego de la asistencia médica fue trasladado a un instituto carcelario de Córdoba Capital, ciudad de la cual es oriundo.

Además de las detenciones, los uniformados secuestraron una camioneta Toyota Hilux en la que se conducían los individuos.

“Atraparon primero a uno, se lo llevaron y la gente empezó a buscar al otro por el monte. Uno de los chicos que está en casa va a la suya y lo ve escondido. Ambos salen corriendo, el vecino le da un puñete y el otro le tira una piedra en el pecho y se escapa por un campito hasta que el vecino lo alcanza, le pone la traba y cae”, contó la mujer entrevistada.

La mujer se encuentra muy agradecida con sus vecinos debido a que salieron a buscarlos aun sabiendo que tenían armas. En este sentido salió cruzó a los medios que hablaron de vandalismo: “Lo que hicieron los vecinos fue ayuda, fue solidaridad”.

Cuando llevaron la mujer golpeada al hospital le contaron que el segundo asaltante estaba muy grave; le faltaba una oreja, estaba golpeado y tenía quebraduras. En ese momento se encontraba en terapia intensiva.

Los ladrones son empleados de la Municipalidad de Córdoba

Al día siguiente la asaltada salió a buscar las pertenencias que le habían quitado (celular y billetera) y en el lugar de la aprensión encontró sus pertenencias. Además encontró el arma de uno de los asaltantes, la billetera y el teléfono.

Con esta información se constató que al menos uno de los ladrones es empelado de la Municipalidad de Córdoba Capital.

Sobre el corte de ruta

Sobre el corte de ruta que realizaron los vecinos exigiendo más seguridad dijo lo siguiente: “Al jefe comunal Liendo se le viene pidiendo más seguridad. Era algo que prometió”.

Según cuentan Liendo tuvo una reunión el sábado y prometió que iban a poner un puesto de policía en Valle Alegre. Pero la mujer desconfía: “Liendo estuvo en mi casa, somos amigos y buenos vecinos. Sé que él está haciendo cosas pero hay que ver quien le miente a él. Es cuestión de que los de arriba le den una mano: Dijo esto haciendo referencia a que al jefe comunal le prometen cosas que no cumplen.

“Si no hay una solución inmediata vamos a volver a cortar la ruta”, culminó la mujer violentamente asaltada en su casa de Valle Alegre.