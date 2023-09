La Rancherita: "Los incendios son intencionales"

(SN, La Rancherita) En las últimas semanas se registraron varios focos de incendio tanto en la zona de La Rancherita y en La Serranita, comprometiendo sobre todo la Reserva Natural de bosque nativo.

En diálogo con Siempre Radio 93.3 Alejandro Sosa, presidente comunal de La Rancherita manfiestó que se está viviendo una "tensa calma" porque desde el 22 de agosto hasta la fecha ya se produjeron diez eventos "sospechosos".

"A mi no me cabe ninguna duda que los eventos son intencionales. La persona que fue quemando iba caminando porque se ve que en algunas zonas prendió y en otros no. No sabemos quién o quiénes están detrás de esto. Si se trata de un piromaníaco o estamos tocando algunos intereses que se ven afectados por el tratamiento de la ley de Reserva Natural de Paravachasca que está en la Legislatura", dijo Sosa.

Al ser consultado sobre si hubo problemas con algún sector, Sosa indicó que algunos dueños de campos han pedido, en varias oportunidades, subdividir sus propiedades para generar loteos y desde la Comuna se les negó esa solicitud.

"Más allá de la pérdida del Bosque Nativo, también se pone en riesgo la vida humana, las viviendas, las vidas de quienes van a sofocar estos incendios. El daño es muy grande", finalizó el funcionario comunal.