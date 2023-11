Massa: "La capacidad y el aprendizaje voy a ponerlos al servicio de la patria"

(Prensa) "El primer gran cambio que Argentina debe recorrer es la construcción de un acuerdo de unidad nacional con la definición de 10 políticas de Estado que nos den previsibilidad a largo plazo", aseguró el candidato de UxP en el Hotel Alvear. "Quiero ser el presidente que entierre la grieta", sostuvo.

Aquí las frases más importantes de la jornada.

"He tenido la oportunidad de compartir a lo largo de los últimos años una innumerable cantidad de veces este auditorio y estos almuerzos y seguramente éste sea tal vez el más importante de los encuentros que me toca compartir con ustedes.

"El próximo domingo la Argentina va a definir quién gobierna los próximos cuatro años y va a definir una forma de vida y gobierno desde el 10 de diciembre en adelante.

"Tengo la firme decisión si los argentinos y Dios me dan la responsabilidad de gobernar, de que el 10 de diciembre empieza una etapa nueva en Argentina. 40 años de democracia nos fue moldeando en cuales son los errores a corregir.

"El primer gran cambio que la Argentina debe construir a partir del 10 de diciembre es un gran acuerdo nacional, con la definición de 10 políticas de Estado que nos den la posibilidad de recorrer, sin marcha atrás, caminos de desarrollo para la Argentina.

"Esos diez acuerdos están basados en algunos principios, económicos y de valores del funcionamiento institucional.

" Desde el punto de vista económico, el aprendizaje de nuestros errores habiendo vividos varias crisis nos obligan a establecer como principio rector de la economía el equilibrio fiscal, superávit comercial, la competitividad cambiaria como instrumento de promoción de nuestras exportaciones y un programa de desarrollo con inclusión de los argentinos.

"Argentina debe corregir asimetrías porque tenemos un federalismo desigual, y entendiendo que debemos atacar la pobreza porque debe ser uno de los golpes más dolorosos que tenemos como sociedad.

"Ningún funcionario va a poder asumir en mi gobierno si no firma ese compromiso que establece además el diseño de una nueva Ley de ética pública y transparencia, que establece la responsabilidad de un cambio de paradigma en el funcionamiento de la administración pública a la hora de contratar utilizando toda la tecnología que hoy tenemos disponibles y que nos permite modificar definitivamente la discrecionalidad y la falta de transparencia

"El 30 de junio en la Argentina no habrá más licitaciones en papel ni con apertura de sobres, las licitaciones serán todas por subasta electrónica, con mecanismo ciego y fecha de pago cierta, como una forma de eliminar no solo la discrecionalidad en el otorgamiento y las contrataciones del Estado, sino de eliminar la discrecionalidad a la hora del pago de aquel que es contra parte del Estado

"He planteado enviar, si los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, el 10 de diciembre al Congreso por ley, el otorgamiento del control más importante que tiene el Estado en materia de funcionamiento interno, que es la Oficina Anticorrupción, al bloque mayoritario de la oposición, designado mientras dure el gobierno, con el objetivo de que tengamos la posibilidad de que el mecanismo de pesos y contrapesos que establece nuestro sistema democrático se vea reflejado también en el funcionamiento y control de transparencia del Estado

"Tenemos la responsabilidad y el desafío de salir de esta enorme etapa de dificultades para pasar a una etapa de desarrollo económico. Es cierto que cuando uno mira las cuentas de la Argentina se encuentra con que esta crisis, agravada por la sequía y complejizada por los niveles de vencimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el año que viene; tiene un proceso de alivio, un proceso de mejora en términos de contexto para la Argentina.

"Soy de los que cree que los países desarrollados y los países en vías de desarrollo tienen obligaciones distintas, pero todos tienen instituciones parecidas. No tener moneda, no tener política de crédito, no tener autoridad monetaria es condenar a la industria argentina al fracaso y en un proceso de apertura económica al cierre definitivo

"Soy un convencido de que si hay algo que tenemos en este momento geopolítico es la enorme oportunidad de que nuestra industria y nuestros sectores, emprendedores, sean jugadores a nivel global sumamente importantes.

"¿Cuáles son los principales caminos a recorrer desde el 10 de diciembre? Para el crecimiento exportador, vamos a cero de impuestos internos, sobre todo el incremental exportador, para todos los sectores exportadores de la Argentina.

"El promedio de las exportaciones argentinas está en 550 dólares la tonelada. El promedio de la exportación PyME está casi en 5 veces en 2.360 dólares el valor de la tonelada. Y eso tiene que ver con algo muy importante que es lo que denominamos valor agregado argentino. Ese valor agregado que no solamente genera riqueza, sino que además genera en términos de mano de obra mejores salarios

" ¿Cuáles son los riesgos en estos dos modelos de países que estamos enfrentando? El primero, muchos de los que están acá representan al sector agro. ¿Cuánto de nuestro sector agro o agro ganadero es de exportaciones a China? ¿Cuánto de pérdida en términos de valor propio y de valor final aparece cuando aparecen las triangulaciones por prejuicio ideológico para comerciar con el segundo socio comercial de la Argentina?

"Encuentro acá también muchos del sector automotriz y autopartista. ¿Cuánto en términos de garantía de empleos y de cadena de valor representa fortalecer el Mercosur y la relación con Brasil? ¿Cuánto representaría en términos de caída de actividad industrial, en términos de pérdida de empleo perder esa relación con Brasil? ¿Cuánto representaría perder los términos de intercambio en el sector automotriz en materia de FLEX, por ejemplo para el sector automotriz y autopartista? En términos de empleos nada más 140.000 empleos

"Cuando escuchamos hablar de apertura indiscriminada de la economía, y sé que está la gente del sector textil y de proteger, esa historia ya la conocen. Y esa historia termina con fábricas cerradas y gente en la calle. Porque la apertura indiscriminada de la economía existe solamente en la teoría

"Es clave tener un país y un gobierno que defienda la participación en mercados y que lo aumente. Y para eso además tenemos que mirar cuáles son nuestras economías complementarias. Sin dudas, no es solamente sostener los mercados de India, Brasil y China, o Vietnam, que son parte de los mercados más importantes. Abrir mercado en África, ampliar mercado en el mundo árabe, mirar al sudeste asiático como un bloque convergente en materia de demandas económicas para todos nuestros sectores industriales y para nuestros trabajadores es fundamental.

"Hoy las cancillerías deben estar diseñadas a una política comercial agresiva que abra mercados y que defina el ascenso y el crecimiento en la carrera del servicio exterior sobre la base de aperturas de nuevos mercados y de exportaciones de la Argentina hacia el mundo.

"Yo sé que tantos años en la vida pública a muchos les genera dudas y además la discusión de siete meses casi agotando a la gente porque los procesos electorales no pueden ser tan largos porque generan inestabilidad, generan incertidumbre, generan indefinición respecto de reglas a futuro, sobre todo cuando hay tanto antagonismo. Pero de alguna manera sé que en los próximos días lo que definimos es en qué modelo de país queremos vivir.

"Entiendo que algunos después de tantos años de vida pública puedan tener dudas sobre mi persona, sobre mis ideas, pero el compromiso público en esta era en la que todo queda registrado es la mejor forma de garantizar el cumplimiento. Quiero ser desde el 10 de diciembre el presidente que entierre la grieta

"Quiero ser además un presidente que inaugure una nueva etapa en la que el diálogo sea la marca y terminemos con esa idea del amigo-enemigo entendiendo permanentemente a la Argentina como contradictoria

"Quiero que enterremos juntos la idea de que la Argentina es el campo y la industria. Quiero que terminemos con esa idea de que la Argentina es el interior o la ciudad. La Argentina es un todo maravilloso con enormes recursos y con enormes posibilidades.

"No estamos discutiendo acá a uno u otro expresidente, porque somos dos los que podemos gobernar desde el 10 de diciembre. Y quiero que sepan de mi compromiso. Habiendo aprendido de mis errores, de mis fracasos, habiendo aprendido también de mis propias frustraciones, quiero que sepan de mi voz y de mi boca que todo el esfuerzo, la capacidad, el aprendizaje de estos años pienso ponerlo al servicio de esta patria, además de otras cosas, porque estoy convencido después de haber recorrido gran parte del mundo que la Argentina, si se da políticas de Estado, si se define un proyecto de nación, puede ser un gran país con lugar para todos"