(Télam, Buenos Aires) "Hoy le pedí a todos los colegas que nos envíen fotos de los cambios de precios para ayudarnos a todos a actualizarnos, también recorrí tres mayoristas y la cantidad de faltantes es impresionante, hay mercadería que desapareció del mayorista. Me llama la atención que en los mayoristas falte la mercadería", dijo Savore en declaraciones a radio FM La Patriada.

Detalló que "hace seis meses un kilo de azúcar lo pagamos 350 pesos en primera marca, empezó el calvario de conseguir azúcar, la semana pasada llegó a 900 pesos y de ahí a 1.100, el que guardó el azúcar mira la diferencia que hizo".

"Sabemos que en el medio hay demasiada especulación", agregó.

El dirigente señaló que "las empresas que están llorando en estos años han ganado mucha plata, siempre buscan ellos la oportunidad para llenarse los bolsillos" y agregó: "No estoy en contra de que un empresario gane plata pero la verdad no me gusta que ganen destruyendo el bolsillo del laburante".

Savore relató que cerró su negocio el lunes y que el martes se encontró con un 30% de aumento. "Lo genérico de comestible está en un 25% aproximadamente, y lo que es higiene personal es un 30% o un poco más, es un desastre. Creo que en el medio de todo esto hay demasiada especulación", manifestó.

Sostuvo que "siempre que el dólar hizo picos las empresas aumentaron, en este caso el dólar se sostiene, no había razón para despegar de la forma que despegaron o desabastecer de la forma que están desabasteciendo".

Explicó que "inevitablemente a la mercadería le tenes que hacer un cambio del 25% porque sino te quedas, nuestras rentabilidades son pequeñas, estos saltos de precios nos pasan por arriba".

"Nuestro negocio no tiene grandes depósitos si vamos a vender a menos del costo o cambiar la plata, en el medio está el costo operativo del negocio. Si compro a 10 y vendo a 10, mi negocio va a pérdida", remarcó.

En ese tono, agregó: "Yo lo único que pido al nuevo presidente y equipo de gobierno que protejan las pymes y que los gobiernos entiendan lo que es el comercio de proximidad, cumplimos el laburo de estar donde el hipermercado no le interesa estar".