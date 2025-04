(Río Segundo, SN; Fotos: Carolina Mondino/Hechos) Un importante paso para fortalecer la economía social se concretó este jueves en el departamento Río Segundo, donde 21 localidades adhirieron a la Red de Municipios Cooperativos y Mutualistas, una iniciativa impulsada a nivel nacional por la Confederación Cooperativa Argentina (Cooperar) y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM).

Vanesa Padulles, Ricardo López, Darío Chesta, Gustavo Brandán; Lucas Valiente, Alejandro Russo y Gabriel Frizza, tras la firma del Acta de Adhesión.

La Red de Municipios Cooperativos nació en octubre de 2016 impulsada por la Confederación Cooperativa Argentina (Cooperar), con el objetivo de promover el desarrollo local sostenible a través del fortalecimiento del vínculo entre los gobiernos municipales y las entidades cooperativas. Recientemente,a la CAM se sumó a fortalecer esta iniciativa entendiendo que "cooperativas y mutuales son organizaciones que van de la mano".

En esencia, la Red busca:

Fomentar la colaboración: Crear espacios de diálogo y trabajo conjunto entre municipios y cooperativas para abordar las necesidades y desafíos de cada territorio.

Promover la economía social: Destacar y potenciar el rol de las cooperativas como actores clave de la economía social, capaces de generar empleo, distribuir riqueza y ofrecer soluciones a las demandas de la comunidad.

Impulsar el desarrollo territorial: Utilizar el modelo cooperativo como herramienta para impulsar el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental a nivel local.

Generar sinergias: Facilitar el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre los municipios adheridos y las cooperativas.

Fortalecer el movimiento cooperativo: Ampliar la base de apoyo político e institucional para el cooperativismo a nivel municipal.

La adhesión de municipios a esta red implica un compromiso por parte de las autoridades locales de trabajar en conjunto con las cooperativas presentes en su territorio, reconociendo su importancia y potencial para el desarrollo integral de la comunidad.

El acto de firma del Acta de Adhesión, que congregó a 17 municipalidades y cuatro comunas de la Comunidad Regional Río Segundo, se llevó a cabo en el salón Jorge Vocos Ledesma de la ciudad de Río Segundo. La ceremonia contó con la presencia de Gustavo Brandán, ministro de Cooperativas y Mutuales del gobierno de la Provincia de Córdoba, quien subrayó la relevancia del sector para el desarrollo provincial.

El intendente de Río Segundo y presidente de la Comunidad Regional, Darío Chesta, ofició de anfitrión, acompañado por Lucas Valiente, legislador departamental y vicepresidente de la Comisión de Cooperativas y Mutuales en la Legislatura. También estuvieron presentes Ricardo López y Christian Horton, secretario y tesorero de Cooperar respectivamente, Alejandro Russo, presidente de la CAM, y Vanesa Padulles, de Coninagro Córdoba. En representación de entidades adheridas a Cooperar asistieron Pablo Tissera (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos) y Jorge Conalbi Anzorena (Presidente de Dypra), junto a Héctor Acosta, de Femucor.

Ricardo López, Secretario de la Confederación Cooperativista Argentia - Cooperar-

Previo a la firma, Ricardo López repasó la trayectoria de la Red de Municipios Cooperativos, que tras ocho años de trabajo a nivel nacional supera ahora el centenar de integrantes con esta significativa adhesión cordobesa. López resaltó la creación del Ministerio de Cooperativas y Mutuales en Córdoba y evocó -sin nombralo- una frase del exministro Martín Gil, quien en su momento afirmó que "Córdoba no sería lo que es sin el cooperativismo", una idea que también compartió el actual ministro Brandán al señalar que "si en Córdoba no hubiera habido cooperativas y mutuales, probablemente hoy no habría nada".

López también puso de relieve la declaración de las Naciones Unidas del 2025 como "año internacional de las cooperativas", recordando una designación previa que subraya la importancia de estas empresas solidarias a nivel global. "Tenemos un profundo respeto por las ONG, pero las cooperativas no somos ONGs, somos empresas gestionadas democráticamente que distribuimos los excedentes que logramos", enfatizó el secretario de Cooperar.

Alejandro Russo, Presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM).

Por su parte, Alejandro Russo citó en dos oportunidades al recientemente fallecido Papa Francisco, haciendo hincapié en la importancia del cuidado del medio ambiente, "la casa común", y la responsabilidad compartida entre municipios, cooperativas y mutuales en este aspecto. El presidente de la CAM también destacó la trayectoria de las mutuales, organizaciones con más de 170 años de historia.

A su turno, Vanessa Padulles, de Coninagro, resaltó la importancia del encuentro y celebró que el Acta de Adhesión se estuviera firmando "en una ciudad del interior del interior, y no en una oficina de Buenos Aires".

El ministro Brandán valoró el rol fundamental de las organizaciones de la economía solidaria y criticó los "vaivenes de nuestra historia, que nos hicieron mal cuando todo era el Dios Estado y también hicieron mal cuando es el Dios Mercado". En un tono crítico hacia la distribución de recursos y el centralismo.

El ministro Gustavo Brandán, flanqueado por el legislador Lucas Valiente y el intendente Darío Chesta.

Brandán afirmó que "en Buenos Aires y el AMBA están los votos, pero acá están la riqueza y los recursos. Debería ser al revés, en lugar de que la Nación nos cooparticipe nuestros recursos, que cada provincia cobre sus impuestos y destine el excedente a la Nación". Finalmente, resaltó la importancia del acuerdo constitucional de 1987 en Córdoba, que garantiza la coparticipación automática del 20% de la recaudación provincial a los municipios, "sin distinción de color político", diferenciando la situación cordobesa de otras provincias.

El legislador departamental Lucas Valiente resaltó el trabajo de la Comunidad Regional Río Segundo, saludó la adhesión a la Red de Municipios Cooperativos y Mutualistas y comprometió el apoyo desde la vicepresidencia de la comisión de cooperativas en la Legislatura.

“Estamos aquí en uno de los departamentos más cooperativistas y mutualistas de la provincia, cuyo desarrollo a lo largo de los 21 pueblos y ciudades tiene marcas registradas”, destacó Valiente, y agregó: “Con grandes fortalecimientos de sus instituciones, pero también con referentes provinciales y nacionales”, indicó.

Por otro lado agradeció al ministro que se haya elegido este departamento para la firma de este convenio, “que va a permitir vincular a los municipios con el mundo mutualista y cooperativista”.

Medios regionales

Entre los integrantes de Cooperar con presencia en Córdoba estuvo Jorge Conalbi Anzorena, presidente de la Cooperativa de Trabajo Sumario -responsable de Sumario Noticias y Siempre Radio. En representación de esta empresa cooperativa, Conalbi Anzorena preside Dypra (Diarios y Periódicos Regionales Argentinos). "Los medios regionales hace rato que hemos asumido la integración cooperativa como la herramienta imprecindible para desarrollar nuestras empresas en una dirección que fortalezca el desarrollo de nuestras comunidades", dijo Conalbi Anzorena consultado por la prensa presente en el acto.

Jorge Conalbi Anzorena, presidente de Dypra, integrante de Cooperar.

"Se trata de articular el resultado de la democracia política, la que emana de la voluntad popular, con la democracia económica propia de las empresas de la Economía Solidaria, con el objetivo de consolidar y darle musculatura al desarrollo regional", expresó el dirigente nacional.