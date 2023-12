(SN, Alta Gracia) En visita por los estudios de Siempre Radio 93.3 el relecto intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, analizó la situación política y económica que está atravesando el país a partir de la asunción de Javier Milei al frente de la presidencia de la Nación.

Este martes, el ministro de economía, Luis Caputto anunció una serie de medidas económicas que ya generaron controversias tanto en los sectores de clase media, comerciantes como en los grandes grupos económicos.

“Lo que hay que reconocer de Milei es que siempre dijo lo que iba a hacer si ganaba. Lo dijo durante toda la campaña y lo propuso en su plataforma electoral. Me parece bien que vaya cumpliendo lo que prometió. Obviamente uno puede estar en mayor o menor medida de acuerdo con eso. Para mí la política es la herramienta para mejorar la calidad de vida de la sociedad, con un crecimiento equilibrado. El Estado debe ser eficiente y no comprometer a generaciones futuras. Hay que darle tiempo a este paquete de medidas y cómo se comporta el mismo en el corto y mediano plazo. Lo importante, creo es que no sufran el trabajador, el que tiene que tomar un colectivo para ir a trabajar, los jubilados, los precios en el supermercado.. es una situación crítica. La devaluación es muy grande”, dijo.

Obra Avenida del Libertador: "lo primero que hice fue llamarlo a Hugo (Testa) para hacer todo lo posible para que esta obra continúe como estaba previsto”.

En el ámbito local y cómo se va a gestionar a partir del próximo año en base a estas medidas económicas nacionales, Torres dijo que “mi responsabilidad es lo local. Creo que sería mucho más fácil decir que “no hay plata” y desligar las responsabilidades. Pero creo en un Estado presente. Me conocen y saben la forma de trabajar que tengo, de austeridad y responsabilidad. De acuerdo al contexto hay que fijar prioridades”.

"El Estado no es una planilla de exel que tiene que tener un balance cero. Hay variables como lo es la calidad de vida de la sociedad"

Colectividades 2024

El próximo viernes se llevará a cabo la conformación de la Comisión Organizadora del Encuentro Anual de Colectividades y probablemente- como se hizo el año anterior- se realizó una conferencia de prensa para anunciar detalles del evento emblemático de la ciudad.

“Si me preguntan, yo quiero que el evento vuelva a sus orígenes, con entrada gratuita, volver a resaltar la gastronomía, la cultura típica de cada país y tener una linda grilla de artistas locales. Hoy un Abel Pintos, por dar un ejemplo, está cobrando un cachet de 70 o 100 mil dólares en efectivo y no hay ninguna posibilidad de sacar de las arcas del estado municipal esta cantidad de dinero. Imaginemos también si además algún día llueve- como nos ha pasado un montón de veces- el costo de ese día lo asume el municipio. Sería hermoso poder traer artistas de ese nivel pero no somos el Cosquín Rock”.

El mandatario local reiteró la que el próximo año será muy difícil en términos económicos y sociales y la austeridad y las prioridades serán el eje de la gestión.

