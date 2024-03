(SN; Alta Gracia) Marcos Torres Lima anunció la implementación de retenes municipales en las rutas, la puesta en funcionamiento de comedores municipales, la duplicación de los subsidios al transporte urbano y la proyección de un nuevo loteo social.

Durante el acto de inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el Intendente hizo una encendida defensa del concepto del Estado presente, apenas minutos antes de que el presidente Javier Milei denostara fuertemente esa concepción en el mismo acto en el Congreso de la Nación. "Somos un Estado presente pero siempre eficiente, que en forma responsable administra lo que es de todos para intentar mejorar la vida de nuestros vecinos de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Y un Estado presente es aquel que fija prioridades, administra lo que es de todos y nunca, nunca, se desentiende.

Es una concepción de Estado y de administración municipal que en épocas de crisis no discrimina competencias ni jurisdicciones", sostuvo Torres Lima

El jefe del gobierno de Alta Gracia defendió la realización de obra pública y de festivales, destacando la creación de puestos de trabajo y dinamización de la economía en esas iniciativas. En ese sentido, resaltó la inmportancia de continuar con la puesta en valor y obra de desagües en la Avenida del Libertador y, aunque con modificaciones, anunció una nueva edición del festival Peperina en Semana Santa.

A su vez, Torres Lima, le dedicó una frase a los concejales opositores -algunos de los cuales habían comenzado campañas en redes sociales con críticas a su gestión- recordándoles que "la época de elecciones y campañas ya pasaron, que en este momento más que nunca hay que dejar las ambiciones personales, las peleas sin sentido y los colores partidarios de lado, que solamente a través del diálogo, el compromiso y el respeto vamos a poder

construir una sociedad más justa".

Texto completo del discurso del Intendente

Muy buenas tardes a todos.

Hoy vengo ante al Honorable Concejo Deliberante y todos los vecinos y vecinas de mi querida ciudad de Alta Gracia, cumpliendo con nuestra Carta Orgánica Municipal, a brindar el mensaje de apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias.

La primera apertura de este nuevo mandato que empezó el 11 de diciembre y que con mucho orgullo llevaré adelante con el mismo compromiso de siempre y con un gran equipo dispuesto a dar lo mejor de sí para que nuestra ciudad siga creciendo cada día.

Hoy no vengo a repasar y recordar todo lo que hicimos en estos años, sino que me convoca la necesidad de reflexionar junto a todos ustedes acerca de esta nueva situación del país y de nuestro rol como gestión municipal.

Sin lugar a dudas, estamos atravesando momentos muy difíciles en nuestra querida Argentina, donde la crisis económica golpea todos los días los bolsillos de nuestros vecinos y complica el normal funcionamiento de nuestras instituciones. La municipalidad no es una excepción.

Nuestras fuentes de ingreso se debilitan todos los días, la coparticipación viene en caída libre y perdiendo mensualmente frente a la inflación; el censo no se reglamenta y esto perjudica a nuestra ciudad más que a ninguna, ya que casi duplicamos la población y seguimos recibiendo el mismo porcentaje de coparticipación de diez años atrás. Y como si todo esto fuera poco, los costos para poder prestar los servicios aumentan todos los días, como ya todos lo padecen.

Hoy, al igual que todos los municipios del país, en muchos rubros tenemos una consecuencia directa de la crisis, que es la emergencia. Emergencia alimentaria, emergencia habitacional, emergencia del transporte, sumado al estrés que se produce en la demanda de lo público, educación y salud, porque los vecinos no tienen muchas opciones y recurren a lo que más tienen a su alcance.

Ustedes me conocen y saben que prefiero ser siempre sincero, por más dura que sea la realidad.

Obviamente que este panorama ya está trayendo las consecuencias más tristes de todas: el crecimiento de la indigencia y la pobreza, el aumento del desempleo y el crecimiento de la inseguridad.

Una realidad muy dura que ya nos afecta hace tiempo, pero que se acrecentó considerablemente en los últimos meses.

Ya nos tocó gobernar en la incertidumbre y desesperación que produjo la pandemia, y ahora el contexto y la historia nos vuelve a poner frente a otro gran desafío, y no dudo de que todos juntos lo vamos a superar, porque tengo la firme esperanza de que nuestro país se va a recuperar.

Quiero contarles que a pesar de la situación que estamos viviendo a nivel macroeconómico, nuestra ciudad está bien y sólida, nuestras arcas municipales están sanas, y esto es atribuible a dos cosas: Una, a la continuidad de buenos gobiernos, y otra, a algo muy sencillo: Nunca gastamos más de lo que teníamos.

En Alta Gracia, mes tras mes, años tras año, siempre hemos mantenido el tan anhelado equilibrio fiscal.

Desde el primer día que asumí he llevado adelante una forma de gobierno que muchos han definido como austera. Yo prefiero definirla como responsable y eficiente.

Con pandemia y, posteriormente, una inflación galopante, porque siempre hemos sido serios, precavidos y responsables con nuestras finanzas; hemos transformado la ciudad y hemos podido cumplir cada una de nuestras promesas.

Somos un Estado presente pero siempre eficiente, que en forma responsable administra lo que es de todos para intentar mejorar la vida de nuestros vecinos de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Y un Estado presente es aquel que fija prioridades, administra lo que es de todos y nunca, nunca, se desentiende.

Es una concepción de Estado y de administración municipal que en épocas de crisis no discrimina competencias ni jurisdicciones.

Lo dije el 11 de diciembre cuando me tocó asumir y lo vuelvo a repetir: Cuánto más fácil sería para este Intendente limitarse solamente a los asuntos que son de su competencia y lo que establece la Carta Orgánica, y gastar los recursos en lo que realmente es competencia y obligación de una Municipalidad.

En Alta Gracia tengan la plena certeza de que no vamos a mirar para el costado en materia de educación, salud, seguridad ni economía. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y gestionar ante quien corresponda para que nuestra ciudad siga creciendo todos los días, y siga siendo la ciudad más linda de la provincia.

Junto a mi equipo tracé un esquema de gestión para este 2024 para poder seguir avanzando como siempre lo hicimos, acorde a los tiempos, midiendo responsablemente nuestras posibilidades.

Me gustaría hoy poder realizar más anuncios, pero yo no soy de aquellos políticos que promete para después culpar al contexto económico.

Ojalá la situación mejore para el bien de todos los argentinos, lo digo de corazón, y pueda invitarlos yo, en unos meses, a este mismo lugar para contarles que tenemos más sueños, más proyectos, más acciones para realizar a corto plazo.

El sentido de la responsabilidad y el valor que le confiero a la palabra dada, a las promesas hacia la comunidad, me indican que es un momento para limitar de forma precavida los anuncios, consciente también de que así lo demanda la sociedad.

Un tema que nos ocupa y preocupa mucho es la seguridad, y sin duda alguna es y será uno de los temas centrales de nuestra agenda de trabajo. Sabemos, y es de público conocimiento, que la seguridad es competencia de la Provincia a través de la Policía, pero ya hace un tiempo hemos decidido involucrarnos y aportar recursos y políticas para colaborar en la lucha contra este flagelo, que sin dudas se va ir agravando en nuestro país por el contexto económico y social, y, lógicamente, también en la provincia y en nuestra ciudad.

Negarlo y delegarlo a órbitas nacionales y provinciales sería una estrategia evasiva, cómoda y lejos de nuestra concepción de un Estado presente que no escatima esfuerzos y que escucha los reclamos de su gente.

Es por eso que quiero agradecer a los concejales porque nuestra ciudad fue una de las primeras de la provincia en tratar y adherir a la nueva ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana. Depositamos grandes expectativas en esta ley y vamos a trabajar a destajo para que sea una herramienta que realmente signifique un nuevo paradigma. Pero, además, vamos a continuar con las acciones propias de nuestra gestión que trajeron buenos resultados y recibieron el acompañamiento de los vecinos de distintos sectores con los que nos sentamos a dialogar con una visión participativa y de contención, como lo es la colocación de alarmas comunitarias y cámaras de seguridad.

El año pasado colocamos 45 alarmas en distintos barrios con sus correspondientes pulsadores, permitiendo que más de 600 familias pudieran frenar intentos delictivos y hechos de vandalismo. Con una gran inversión, colocamos también 40 nuevas cámaras que, sumadas a los 60 domos existentes de la policía, nos permitieron

llegar a 100 cámaras en la ciudad monitoreadas las 24 horas.

Este año hemos proyectado 50 alarmas comunitarias más, geolocalizadas y conectadas con las fuerzas policiales. Su ubicación es siempre trabajada en conjunto con los centros vecinales y la Policía de la Provincia, de acuerdo al mapa de calor y observatorio del delito, ya estamos trabajando en ampliar la fibra óptica porque en muchos casos es la gran limitación que encontramos a la hora de querer avanzar con esta política en particular.

Vamos a continuar colocando cámaras municipales, gestionando domos policiales y crearemos un “Registro de Cámaras Privadas”, apelando siempre a la buena predisposición de los vecinos, para poder tener un mapa de cámaras domiciliarias en los distintos barrios que serán de gran utilidad para la Policía y Fiscalía a la hora

de la investigación.

También quiero anunciar uno de los hechos que, en materia de seguridad, entendemos que va ser de los más efectivos: Sabemos a ciencia cierta que más del 80 por ciento de los hechos delictivos que se cometen son realizados por malvivientes de otras localidades, más precisamente de Córdoba Capital.

Esto es consecuencia de la proximidad y también las vías de accesos rápidas a través de autopistas. Obviamente que esto tiene grandes beneficios, pero en materia de seguridad nos complica mucho. Es por eso que, con un gran esfuerzo, vamos a controlar con retenes simultáneos 5 ingresos de nuestra ciudad con nuestros fondos y nuestros móviles.

Los haremos solo en las vías de salida con inspectores de tránsito y seguridad ciudadana, para controlar la identidad de los conductores y los títulos del automotor, pero además como una técnica disuasiva y preventiva para cuidar de nuestra ciudad.

Y lo haremos doble turno rotativo, aleatorio, simultáneo y coordinado siempre con la Policía de la Provincia de Córdoba.

Esto no implica que dejaremos de patrullar con la Seguridad Ciudadana como lo venimos haciendo en distintos cuadrantes de la ciudad, mientras que la zona céntrica y arterias principales estarán a cargo de la Guardia Urbana a cargo de nuestra Defensa Civil.

Vuelvo a reiterar nuestro compromiso para poder ayudar a la Policía en esta difícil tarea y poner la mayor cantidad de recursos en lo que es hoy una de las mayores preocupaciones de nuestros vecinos.

Pudimos iluminar con tecnología led el 100 por ciento de nuestros barrios y espacios públicos. Hoy, Alta Gracia es una de las pocas ciudades del país con semejante avance, ahora nuestro esfuerzo estará puesto en los controles.

Es por eso que ya estamos a pocas semanas de otro remate de motos y estamos en busca de un nuevo galpón para depósito de motos, porque no vamos a seguir esperando en un retén a aquellos motociclistas que andan sin papeles y sin caño de escape, sino que a partir de ahora los vamos a ir a buscar.

Por otro lado, intensificaremos los controles en materia de tránsito, sobre todo los relacionados al uso de casco y, en ese sentido, nos pondremos firmas con la cumplimentación de la ordenanza ue prohíbe el expendio de combustibles a quienes no tengan esa protección; pero además impulsaremos una modificación para que

esta normativa alcance también a los caños de escape irregulares. Sin casco y con caño de escape en mal estado o modificado, no se podrá cargar nafta.

Estamos convencidos que las grandes transformaciones y el avance de una ciudad planificada vienen de la mano también de la obra pública. No es solamente cemento sino que es progreso, empleo, integración e igualdad.

Preguntenle a los vecinos de la calle Lucio Rossi si es lo mismo antes o después de la obra pluvial de desagües en cada lluvia; o algún vecino que use la Monseñor Roldan o la nueva calle Alfonsin para ingresar a su casa; preguntenle también cómo le cambia la vida a una familia que tiene que desagotar un pozo negro si es lo

mismo tener o no la conexión de cloaca, o a una persona que se moviliza en silla de ruedas si es lo mismo o no avanzar con más rampas de accesibilidad.

O, para seguir con algunos ejemplos, a los vecinos del asentamiento Primero de Mayo y Sabattini si las obras de agua, electrificación o cordón cuneta no les mejoraron su calidad de vida.

Podría nombrar muchísimas obras en estos años, pero solo a modo de ejemplo elegí unas pocas, y como nosotros proyectamos una ciudad que avanza es que vamos a continuar gestionando y tocando todas las puertas que podamos para que todos los barrios y vecinos puedan progresar y vivir mejor.

Aprovecho también para recordar que la escuela Proa y Anacleto Oviedo, que los dispensarios que hicimos, los playones deportivos, los centros de participación vecinal y la gran cantidad de plazas que todos disfrutamos también son producto de la obra pública.

En este sentido quiero llevar la tranquilidad de que vamos a continuar, en la medida de nuestras posibilidades, con todas las obras proyectadas y comprometidas.

Es por eso que quiero anunciar que vamos a continuar con la obra de la Av Libertador. Sin duda alguna la avenida principal más transitada, la arteria de conectividad de la ciudad más importante, y donde mayor cantidad de comercios hay en nuestra ciudad.

Esta obra que comenzamos a ejecutar junto al gobierno Nacional y que es muy importante para nuestra ciudad está paralizada por el cambio de gobierno y de prioridades de la gestión nacional actual. Acá quiero dejar bien en claro que del adelanto recibido para la obra, ejecutamos una primera etapa tal cual estaba estipulado en los pliegos, y estábamos preparados para comenzar un segundo tramo cuando se paralizó la entrega de fondos.

Pero como nunca bajamos los brazos y seguimos tocando puertas, hemos conseguido un importante aporte provincial para seguirla. Quiero agradecer al Gobernador Martin Llaryora porque entendió la importancia de su continuidad subsidiando el 70% de la misma. El 30% restante lo afrontaremos con fondos municipales.

Me pone muy feliz este anuncio ya que podremos darle respuesta a los más de 150 comerciantes que me dejaron una nota en mi oficina el mes pasado manifestándome las grandes pérdidas que sufrieron después de las tormentas y la inundación de esa calle.

Quiero llevarles la rápida respuesta que gestionamos la solución y que este año comenzaremos ese tan importante desagüe pluvial, Y además quiero aclarar que he tomado otra determinación: realizaremos la

reposición de pavimento y el cantero central con el máximo esfuerzo de nuestros empleados municipales.

En materia de salud, quiero contarles que, en lo que va del año, ya ha aumentado en un 50% la demanda al sistema de atención primaria, lo que da cuenta del difícil momento que los argentinos estamos atravesando y por eso, no duden de nuestro compromiso en seguir redoblando esfuerzos con todo nuestro maravilloso equipo de

salud para brindar servicio en los dispensarios municipales que como ya bien saben cuentan con màs y mejores instalaciones. Continuaremos sosteniendo a todas nuestras especialidades médicas a través de las cuales atendimos en el 2023 a màs de 90 mil vecinos y vecinas, para brindar un servicio que excede inclusive a lo que

atañe estrictamente a la atención primaria, así como ademàs seguiràn los programas de acompañamiento del área de familia, RAAC y salud animal.

Una de las demandas más frecuentes que recibimos en materia de salud pública es la atención de los niños: una problemática sensible que afecta a distintos sectores sociales.

Por eso,con recursos municipales, pusimos en funcionamiento, el horario extendido de atención infantil los feriados y fines de semana, y pudimos atender a cientos de niños acompañados por su familia, brindando atención, contención y soluciones.

Una respuesta más que concreta que tiene como objetivo acompañar y descomprimir en la medida de nuestras competencias y posibilidades al Hospital Arturo Illia. Nos comprometimos en generar un nuevo espacio de salud para las infancias, y lo vamos a cumplir.

Por este motivo quiero confirmarles que he dispuesto que lo más pronto que podamos empiece la construcción del primer Centro de Atención Pediátrica Municipal, para que todos los niños y niñas de nuestra ciudad tengan un lugar especialmente dedicado a cuidar su salud.

Es un proyecto real y concreto para un espacio totalmente remodelado en El Cañitp, de doscientos metros cuadrados cubiertos que contará con sala de recepción, tres consultorios pediátricos, uno de ellos equipado para servicio de odontología, una sala de enfermería, baños accesibles, sector para el personal, aire acondicionado, estacionamiento y espacio verde con juegos para los pequeños; y tareas de parquización que además permitirán integrar este nuevo Centro a los espacios verdes colindantes. Otra decisión que demuestra claramente nuestro esquema de prioridades y nuestra agenda.

Es de público conocimiento que uno de los recortes más polémicos y que va afectar a nuestros vecinos es la quita del subsidio al interior por parte del gobierno nacional y asimismo valorando y respaldando la decisión de nuestro Gobernador Llaryora de continuar con la política del Boleto estudiantil, boleto obrero y rural, con ampliación de los fondos para alcanzar a más cordobeses.

Esta crisis trae aparejada una emergencia en el sistema existente, que no solo tiene como consecuencia un importante aumento de la tarifa, sino también replantear los recorridos, frecuencia y si fuese necesario una nueva licitación y modificación de las líneas existentes.

Siempre entendiendo que mirar para otro lado no es la solución, sobre todo porque sabemos que perjudican a los sectores más vulnerables y a la necesidad de que todos los estudiantes y trabajadores puedan llegar a su destino. En nuestra ciudad aproximadamente 3 mil vecinos utilizan el transporte urbano de pasajeros, y es por

ello que desde el municipio este año vamos a duplicar para el sostenimiento de las empresas.

Defender el transporte público es defender el derecho de los estudiantes de llegar a los establecimientos educativos, de anotarse en las universidades sin que el costo de traslado sea demasiado perjudicial, llegar a los lugares de trabajo sin que eso impacte por demás en el salario.

Dejar a la deriva al transporte público es fomentar desigualdades y este intendente nunca avalará este tipo de decisiones.

Por eso, estamos trabajando en una mesa de transporte con las empresas locales para buscar un EQUILIBRIO entre la suba del boleto, las inversiones de las empresas y el apoyo de este estado municipal. Quiero recordar aquí, que fuimos de los primeros de la Provincia de Córdoba en gestionar y evaluar las posibilidades de la implementación de la tarjeta SUBE, que permitirá distintos beneficios no sólo en cuanto a las tarifas, sino también en cuanto a la unificación y eficiencia del sistema de pago.

Estamos avanzando a paso firme con el actual Gobierno Nacional, retomando las gestiones anteriores, para que la SUBE sea pronto una realidad en Alta Gracia.

A su vez, conscientes del crecimiento de la ciudad no sólo del ejido sino sobre todo desde el punto de vista demográfico, vamos ampliar el número de chapas de taxis y remises y además trabajaremos en un sistema más unificado para que sea más accesible desde cada punto de la ciudad.

Atentos al déficit habitacional de nuestro país en general y de Alta Gracia en particular, seguimos trabajando en políticas pioneras, serias y comprometidas para acercar a vecinos y vecinas de Alta Gracia al sueño de un hogar propio.

Ya cumplimos con nuestra palabra con el primer programa municipal Mi Casa Llave en Mano, a través del cual 55 familias de Alta Gracia pudieron acceder a viviendas completamente armadas y equipadas gracias al seguimiento de un extraordinario equipo municipal. Y eso fue posible gracias a la determinación de establecer

créditos más que accesibles, a 20 años que además constituyen de por sí un Fondo de Viviendas que nos permite seguir planificando la continuidad de estas políticas en nuestra gestión y en las venideras, sea cual fuere el color político de turno.

En ese sentido, estamos trabajando en acuerdos con privados y gestionando con el AABE para la adquisición de terrenos para un nuevo Loteo Social, destinado a vecinos y vecinas de Alta Gracia de forma exclusiva; y además en pocas semanas lanzaremos una nueva edición del Programa de Viviendas, para quienes ya poseen lotes y no puedan, con sus recursos económicos, enfrentar la totalidad de los gastos de construcción, más si se consideran los costos cada vez más altos de los alquileres.

El nuevo sistema prevé una selección detallada de condiciones, que apunta a priorizar a aquellas familias que ya vienen ahorrando para cumplir sus sueños, y que por la escalada inflacionaria ven que ese objetivo parece cada vez más inalcanzable.

En el marco de la difícil situación que vive nuestro país, entendemos que es necesario que todos pongamos de nuestra parte para contribuir a aliviar la situación de muchos vecinos y vecinas, de distintas edades, que hoy atraviesan serias dificultades para cubrir incluso las necesidades más básicas. Es por eso, que no solo continuaremos con todos nuestros programas y acciones de asistencia social, sino que con nuestro equipo hemos trazado un nuevo Programa Municipal de Asistencia Alimentaria, con el objetivo de acompañar a la población más vulnerable con políticas y acciones en un contexto que podría ser muy adverso.

En este sentido, vamos a avanzar en la creación y fortalecimiento de Comedores Comunitarios de Gestión Municipal para contribuir al derecho a recibir una alimentación y nutrición adecuada, tanto de niños de entre cuatro y catorce años de edad, como de adultos mayores de 60 años en condición de vulnerabilidad y que

también necesitan de un estado presente.

Estos comedores funcionarán en primera instancia los días sábados en el horario del almuerzo. Los nuevos Comedores Comunitarios funcionarán en distintos puntos de la ciudad, que serán definidos con la colaboración de centros vecinales, instituciones barriales, iglesias y organizaciones sociales, abarcando a un ejido barrial de cercanía, y, como creemos y somos un Estado presente, brindaremos desde el municipio el alimento, el mobiliario y también el personal necesario para cumplir con la tarea de acompañar y sostener a cada niño y adulto mayor en situación de vulnerabilidad de nuestra ciudad.

Alta Gracia es Cultura viva y Alta Gracia te enamora. Los datos evidencian que las distintas opciones que ofrece nuestra ciudad son elegidas por miles de visitantes que recorren Alta Gracia, sus Museos, sus atractivos turísticos, sus opciones gastronómicas, locales comerciales, ferias, produciendo un derrame económico en

distintos sectores, y promoviendo y ayudando al mercado local.

En momentos difíciles como el que atraviesa nuestro país, este Gobierno sigue brindando atractivos y propuestas para disfrutar y compartir en familia o con amigos, apostando al desarrollo turístico y comercial, hemos tenido una excelente temporada con eventos todos los días en nuestro casco céntrico y centros

comerciales. Magia, música, baile e intervenciones urbanas fueron disfrutadas por miles de vecinos.

Párrafo aparte para nuestra fiesta madre de Colectividades, que con su nuevo formato pudimos volver a nuestro origen. Lo dije en reiteradas oportunidades, mientras todo cuesta más, cuando más difícil es disfrutar en familia, Alta Gracia achicó su escenario pero redobló el esfuerzo abriendo sus puertas para que más de

100 mil personas lo puedan disfrutar de manera libre y gratuita.

Como estamos convencidos de que el derrame en la economía local y regional es muy importante, es que este año vamos a apostar en Semana Santa a seguir posicionando nuestra ciudad y a fortalecer el festival gastronómico gourmet más importante del país. Esta Semana Santa vamos a poder disfrutar nuevamente del

Festival Peperina.

Como somos un Estado eficiente quiero contarles datos que nos llenan de orgullo. Colectividades, con nuevo formato y entrada libre, costó un 60% menos que el año anterior. Y Peperina, gracias a que los cocineros y proveedores entendieron el contexto, va ser totalmente sustentable para el Estado Municipal. Aquí quiero destacar al ex intendente, Facundo Torres, que fue promotor de poner a Alta Gracia en el mapa nacional, de hacer trascender las fronteras de la provincia, de animarse a soñar con festivales como Mionca y como Peperina, que hoy son un rotundo éxito y que lo fuimos trabajando para mejorar día día. Muchas gracias

Legislador, Presidente Provisorio de la Legislatura, ex Intendente; Facundo Torres.

Quise ser lo más sintético posible y obviamente me quedaron muchísimas acciones, programas y sueños por contar. La educación de nuestra comunidad va a continuar siendo una prioridad de esta gestión y vamos a seguir trabajando codo a codo con cada establecimiento con mejoras en la infraestructura, más aulas, más oportunidades de carreras terciarias y por supuesto vamos a continuar con los talleres municipales y apostando a fomentar los espacios culturales y de expresión artística; así como no dejaremos de fomentar el empleo y brindar más oportunidades de capacitación e inserción a los jóvenes de nuestra ciudad.

Seguiremos cerca de cada barrio con nuestra política de participación ciudadana, escuchando, trabajando en conjunto y sosteniendo a los Centros Vecinales y a todas las instituciones y clubes como siempre lo hemos hecho.

Avanzaremos hacia una Alta Gracia más verde, con distintas políticas de reciclado y reforestación urbana, como lo venimos haciendo ya hace años.

Así como continuaremos con obras de agua, cloacas, gas, pavimento y construcción de rampas de distintos sectores, la recuperación de plazas y espacios públicos, así como de nuestro patrimonio arquitectónico, siempre tratando de cumplir con nuestro compromiso y palabra.

Continuaremos con nuestras políticas exitosas de deporte, turismo, educación, ambiente y muchísimas otras.

Sabemos que va ser un año muy difícil y que todos los argentinos tenemos que hacer el esfuerzo, que cada uno desde el lugar que le toque, tiene que buscar a través del diálogo y el respeto aportar a una sociedad mejor.

A mi gran equipo de gestión, funcionarios y empleados municipales, le pido más que nunca el compromiso, la dedicación y estar siempre cerca del vecino, con sensibilidad social.

A los concejales les deseo mucha suerte y les recuerdo que la época de elecciones y campañas ya pasaron, que en este momento más que nunca hay que dejar las ambiciones personales, las peleas sin sentido y los colores partidarios de lado, que solamente a través del diálogo, el compromiso y el respeto vamos a poder

construir una sociedad más justa.

A los Tribunos les renuevo nuestra predisposición para seguir trabajando como lo hicimos en estos 4 años en minoría, para una gestión absolutamente transparente.

Nosotros hacemos política y concebimos la gestión solo a través del respeto mutuo, sin agravios, sin insultos y apostamos más a la generación de valores que a la profundización de grietas.

Si hay algo que puedo decir y repetir con la frente bien en alto, es que Alta Gracia, con este equipo y aún en los momentos más difíciles nunca paró.

Y sabemos que no vamos a parar.

Tengo la firme intención de cumplir en estos 4 años con cada una de nuestras propuestas de campaña. Y ustedes saben que es un compromiso, no una promesa vacía porque ya lo pudimos hacer en la gestión anterior.

Hicimos mucho y gestionamos mucho, y lo vamos a seguir haciendo.

Más allá de la preocupación que atañe a todos los argentinos y, por supuesto, a quienes nos toca llevar las riendas de esta administración municipal, quiero que sepan que Alta Gracia le va a hacer frente a la crisis, porque cuando una gestión es responsable, se puede frenar, se puede postergar un anuncio o una promesa, pero no se va quebrar lo que está sólido y que con mucho esfuerzo, gracias al compromiso y la confianza de los vecinos, construimos entre todos.