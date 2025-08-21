Senado: se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario

(SN; con información de Página12) Un nuevo revés contra el Gobierno en el Congreso tuvo lugar este jueves en el Senado cuando por amplia mayoría de 58 votos se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario. En tanto, nueve legisladores votaron en contra y tres se abstuvieron.

Su redacción apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas. En Diputados, el texto consiguió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

El proyecto llegó al recinto con media sanción en Diputados y por amplia mayoría fue convertido en Ley. Ante este panorama, el Gobierno de Milei anticipó que vetará la medida, tal cual lo hizo con la emergencia en discapacidad y el aumento de las jubilaciones.