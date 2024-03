(SN; con información de elDiarioAR) Previo a dar marcha atrás con el aumento de las dietas de diputados y senadores, medida tomada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el presidente Javier Milei decidió el aumento de su salario junto con el de sus ministros y secretarios.

Se trata del decreto 206/24, firmado el 28 de febrero de manera conjunta con el jefe de Gabinete, Martín Posse y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El artículo cuarto de la norma establece que el incremento pactado en la paritaria estatal “se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional”, lo contrario a lo que disponía el mismo artículo del decreto 90/24, rubricado el 26 de enero por los mismos funcionarios y anunciado a los cuatro vientos como parte de la “motosierra contra la casta”, informó elDiarioAR.

Al igual que las dietas legislativas, los sueldos de la planta política del Ejecutivo pueden seguir o no la evolución de la paritaria de los estatales. En el caso del Congreso, Menem y Villarruel siguieron la tradición de que se mantuvo bajo distintos signos políticos, con incremento alrededor del 30% para los legisladores de ambas cámaras, pero Milei dejó sin efecto, argumentando “no me vengan con que a ellos no les alcanza, porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísimo menos plata”.

A contramano de esta decisión y en la vereda opuesta de su discurso de austeridad política, el Presidente decidió la aplicación del 12 por ciento a su salario bruto. Se trata de $4.066.018 divididos en un básico de $1.807.295 y un “complemento por responsabilidad del cargo” de $2.258.722, según publicó la agencia Noticias Argentinas, lo que gráficamente equivale a $487.922 más. Una suba equivalente a casi tres salarios mínimos.

Más allá de lo que deba o merezca ganar, la decisión contrasta con lo que el mismo Milei dijo el jueves por la noche para fulminar las pretensiones salariales de los legisladores. Además expuso a la Vicepresidenta y al Presidente de la Cámara baja.

Por cómo se calculan las remuneraciones de la planta política del Ejecutivo, en realidad, la suba del sueldo de Milei, sus ministros y sus secretarios y subsecretarios podría superar el 12% habilitado por el decreto 206/24 y llegar al 29,9%, casi lo mismo que se anunció para diputados y senadores y luego se revirtió en medio de acusaciones cruzadas internas. Es porque la base sobre la que se aplica la recomposición no es el salario de cada funcionario sino el del empleado mejor remunerado dentro del convenio de UPCN, que figura como “categoría A14” en una escala que va de la “A” a la “F” con subcategorías dentro de cada una.