Despeñaderos: comerciantes se suman al reclamo provincial por los tarifazos

(SN; Despeñaderos) Los aumentos en el servicio de energía están afectando al conjunto de la sociedad y en algunos sectores este impacto no solo repercute en el bolsillo, sino que también condiciona las fuentes laborales, tal es el caso de comercios que vieron reducidas sus ventas o trabajadores que no pueden desarrollar su producción en plenitud. Esta situación es la que viven los comerciantes de todas la localidades argentinas y, en Córdoba, este viernes tendrá su reclamo masivo con un apagón de luces. Aquí en Despeñaderos, esta realidad no es ajena y desde el Centro de Comercios (CeC) se sumaron bajo el lema “No al tarifazo, Despeñaderos se apaga”, reza el comunicado difundido por la asociación.

En diálogo con SN, Mariana Calderón, integrante del CeC, explicó que esta situación afecta a todos y se observa una caída en las ventas. “Todos los rubros han caído. Cómo vamos a cubrir esto si nos bajaron las ventas”, dijo y agregó que el Centro de Comercio invita a toda la población a sumarse a este apagón que se realizará por cinco minutos a las 19:45 de este viernes.

Cabe destacar que desde el CeC afirmaron que este reclamo no es hacia las cooperativas, sino a la profunda recesión que se está viviendo y fundamentalmente al aumento que en Córdoba se da a partir de EPEC, como empresa a quien las instituciones locales de servicios públicos le compran la energía y la distribuyen hacia los vecinos del interior. “Realizamos este reclamo sabiendo que en junio se viene otro aumento”, agregó.

Además, el pasado viernes, autoridades del CeC estuvieron presentes en Rio Cuarto en un encuentro convocado por la Federación de Comercios de Córdoba. Allí, el presidente de la entidad, Fausto Brnadolin afirmó que el plan de pago en cuotas no es una medida suficiente. Brandolin llamó a una revisión de los números y a la exigencia de transparencia en las empresas públicas y cooperativas eléctricas, tanto a nivel provincial como municipal. En relación a este punto, Calderón manifestó que días atrás integrantes del Centro de Comercio local se reunieron con el Consejo Administrativo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Despeñaderos (Cospud) y solicitaron el detalle de cada ítem en las boletas de energía.

Aquí el comunicado del Centro de Comercio de Despeñaderos:

“¡En Córdoba, la luz apaga el comercio!!

¡Gran Apagón! Este viernes 22 de marzo los comerciantes de Despeñaderos, al igual que importantes ciudades de la provincia de Córdoba, apagamos la luz de nuestros comercios en protesta del aumento indebido y del cobro desigual con el resto de los contribuyentes en las boletas de energía. Por solo 15 minutos, entre las 19:45 y las 20:00 hs.

Te pedimos que nos acompañes, no sólo apagando la luz sino grabandolo y subiendolo a redes, etiquetando a tu centro de comercio”.