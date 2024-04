Alta Gracia: el barbero que recorta precios, pero no esperanzas

(SN; Alta Gracia) Alejandro Oviedo, un reconocido peluquero de Alta Gracia, cortará el pelo a los jubilados por $1000. Se trata de un precio simbólico para "dar una mano" ante la difícil situación ocasionada por el brutal ajuste. Quien no tenga los $1000 podrá acercarse de todas maneras y Alejandro les cortará el pelo. "Hay pequeñas cositas que uno puede hacer. Le pongo un precio simbólico para que no sea gratis, ya que de esa manera no van", destacó el estilista.

Los días lunes son los destinados para que los jubilados que lo necesiten puedan cortarse el pelo por ese precio. De todas maneras, ese día atenderá al resto de la población con normalidad. Trabaja con un sistema de turnos que deben ser solicitados por Whatsapp. La dirección de la Barbería es Carignani 282, al lado del salón de SMATA.

"La gente sabe mi posición política y es mi forma de dar una mano frente al ajuste". El fundador de Oscuro Diamante destacó que si bien tiene una postura formada, esto no lo hace bajo ninguna bandera política, se trata de una actitud humanitaria frente a una realidad.

En este sentido, destacó que cortarse el pelo es una necesidad y que los jubilados van una vez cada dos meses porque realmente no les alcanza.

El barbero no se quedó solo en los jubilados, sino que va a hacer todo al revés del Gobierno Nacional. Es así que el miércoles les va a hacer un 50% de descuento a los docentes. Según declaró en diálogo con Marcelo Páez por Siempre Radio 93.3, va a ir viendo que rubros son los más afectados, es decir, con los que el presidente más se ensañe en determinado momento para colaborar desde su lugar.