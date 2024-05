(SN; con información de NA) Mientras se debate la Ley Bases en las comisiones del Senado y con poco optimismo de acuerdo, con el presidente Javier Milei hablando de socialismo en España, el “Pacto de Mayo” parece que no será este mes, al menos así lo indicó el mandatario en una entrevista.

Con el paquete fiscal trabado en la Cámara de Senadores, Milei fue entrevistado por La Nación+ y minimizó la demora de la Ley Bases, proyecto que puede posponer el Pacto de Mayo. "Y si, si no será en junio, será en julio. Tarde o temprano las reformas estructurales tendrán lugar", señaló..

Recordando su discurso del inicio de sesiones ordinarias del Congreso, fecha en la que propuso el "Pacto de Mayo", Milei reconoció que "no tenía muchas expectativas sobre la política" y que tampoco espero "demasiado".

"Las reformas tarde o temprano las vamos a hacer, si nos acompañan estas Cámaras y si no cuando se renueve en el 2025. Pero el proceso de reformas estructurales es irreversible, ¿sabe por qué? Porque lo decidió la gente. Si la política no se quiere enterar, bueno, les irá muchísimo peor en el 2025. Pero nosotros no vamos a cesar con esto y la verdad, lo único que espero de la política tradicional es miseria, bloqueo, palos en la rueda, trampa, así que, no me sorprende nada", lanzó.

En otro orden, consultado sobre la foto entre los gobernadores Axel Kicillof y Maximiliano Pullaro, el Presidente profundizó su ataque al bonaerense. “Les debe gustar sacarse fotos entre ellos. ¿Cuál es el problema?. Abrazarse con Kicillof es abrazarse a un salvavidas de plomo. Es todo lo que está mal. Fue el que dijo que con la expropiación de YPF nos iban a tener que pagar 11.000 millones de dólares a nosotros y ahora tenemos que enfrentar un juicio de 16.000 millones”.

Y siguió: “Kicillof podría haber negociado con el Club de París por 2.000 millones de dólares y terminó pagando casi 8.000. Entonces le diría que es casi un inimputable. Tiene atravesado algo en la cabeza rojo, que no le permite ni siquiera sumar con un ábaco”.