(SN; Anisacate) El pasado viernes en la localidad de Anisacate, se produjo un grave episodio de violencia de género que una vez más pone de manifiesto la necesidad de abordar y denunciar estos hechos. La abogada Melisa Guardabassi, quien ha estado acompañando y asesorando a la víctima, brindó detalles sobre lo ocurrido y destacó la importancia de no silenciar estos episodios.

Lo ocurrido en las primeras horas de la noche del viernes, involucró a una joven que había estado sufriendo violencia psicológica y emocional por parte de su pareja. La situación escaló hasta un punto crítico, lo que llevó a la intervención policial. "El personal policial actuó de manera efectiva, presentándose en el domicilio y acompañando a la víctima a radicar la denuncia", mencionó la abogada.

Aunque el agresor no fue detenido, la abogada subrayó que este tipo de violencia, al no ser física, no siempre resulta en detenciones inmediatas. "La policía puede actuar de oficio cuando las lesiones son visibles y detener al agresor, pero en casos de violencia psicológica o emocional, la intervención es más complicada", explicó.

Guardabassi insistió en la necesidad de denunciar a tiempo para evitar que la violencia escale a niveles físicos o fatales. "La denuncia a tiempo preserva a las víctimas y actúa como un mecanismo disruptivo para cortar con la escalada de violencia", afirmó. Además, destacó el papel fundamental de las oficinas de violencia familiar y la unidad judicial, que brindan apoyo y orientación a las víctimas.

La abogada también reflexionó sobre la falta de conocimiento y comprensión que muchas veces rodea a las víctimas de violencia. "La violencia trasciende los estratos sociales y puede afectar a cualquiera, sin importar su condición académica o económica", señaló. Subrayó la importancia de una mirada más humana y de una mayor empatía hacia quienes sufren estos abusos.

Este caso resalta la urgencia de educar y concientizar a la sociedad sobre la violencia de género, no solo en sus formas más visibles sino también en las más sutiles y silenciosas. "Ojalá no existiera la violencia, pero debemos estar preparados para decir basta en el preciso momento en que surge", concluyó Guardabassi.