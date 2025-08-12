Santa Ana: un hombre fue hospitalizado tras despistar en Ruta 5

Un hombre de 38 años fue trasladado al Hospital Regional luego de despistar con su camioneta en la Ruta 5, a la altura de Santa Ana.

(SN; Santa Ana) Un hombre de 38 años resultó herido en un accidente ocurrido anoche en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 13, en jurisdicción de Santa Ana.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el conductor de una camioneta Toyota Hilux perdió el control del vehículo y despistó hacia la banquina por causas que se investigan.

Personal de emergencias de Vittal realizó las primeras atenciones en el lugar y luego trasladó al herido al Hospital Regional para una evaluación más completa de su estado de salud.

