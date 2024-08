Derrumbe de reservas: el Banco Central perdió más de US$ 2.600 millones

(SN; con información de NA) Este miércoles se conoció que el Banco Central perdió más de US$ 2.600 millones en reservas durante julio. Tenía US$ 29.022 millones cuando empezó el mes, y ahora cuenta apenas US$ 26.399 millones.

El Banco Central (BCRA) vendió reservas en el mercado por sexta jornada al hilo, al desprenderse de US$ 81 millones. De este modo, en julio registró una venta neta de US$ 181 millones, la más alta desde diciembre de 2023.

Las reservas de la autoridad monetaria, en ese marco, se hundieron u$s593 millones en la jornada y cerraron en los US$ 26.399 millones, el valor más bajo desde fines de enero.

Tras los movimientos de este miércoles, la entidad que preside Santiago Bausili se desprendió de 81 millones de dólares y las reservas bajaron u$s593 millones en la jornada, producto del pago de la primera cuota del Bopreal 2 y ventas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Desde que asumió el presidente Javier Milei, en diciembre del año pasado, el BCRA suma u$s16.787 millones de balance positivo, pero las reservas internacionales sufrieron una disminución y se ubican en u$s26.399 millones, que es el valor mínimo desde fines de enero.