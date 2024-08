Ajuste y recesión: Milei descartó una devaluación

(SN; con información de NA) Este miércoles en un encuentro del Consejo de las Américas, el presidente Javier Milei descartó una posible devaluación e hizo hincapié en los números de la inflación, que fue del cuatro por ciento en agosto y alcanzó el 87% en el año.

"No estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos", dijo el Presidente en su exposición en el círculo rojo.

A horas de que se conozca el dato de inflación de julio, indicó que el último dato mayorista bajó al 2,7%."Pero tengo más para reconocerle al ministro Caputo, 2,7% y tengo un sistema de crawling peg, estamos habilitando ese piso de inflación de 2% y si sacamos ese piso de 2%, la inflación estaría viajando a 0,7% mensual. Es decir 8% interanual. Gracias Toto".

Milei habló al cierre del encuentro del Consejo de las Amércas ante la presencia empresarios y de los ministros de Economía, Luis Caputo y el de Desregulación, Federico Sturzenegger. Allí, junto a los funcionarios, destacó la recuperación de la economía. "Técnicamente la recesión tuvo su peor momento en los meses de abril y mayo”, dijo.

“Nadie tiene más ganas que yo de salir del cepo”, aseguró.

También participaron del evento el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la canciller, Diana Mondino; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; los gobernadores provinciales Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

En su discurso, Milei ratificó el "compromiso irrenunciable" de su gestión con el déficit cero y adelantó que, en esa línea, su equipo económico va a "rediseñar la forma en la que se escribe el Presupuesto" de cara a 2025 para que "Argentina deje de tomar nueva deuda".

"El Presupuesto es: se plantea un conjunto de gastos, se hace una estimación de ingresos y de ahí deriva el resultado primario; tiene la carga de los intereses, sale el resultado financiero y de ahí sale el financiamiento. Nosotros decidimos que no vamos a usar esa metodología", anunció el Presidente.

"Nuestra metodología se va a llamar 'déficit cero' e implica que el resultado financiero es cero, por lo tanto no necesito estar tomando nueva deuda. Es decir, Argentina deja de tomar nueva deuda. Aviso que rollear la deuda no es nueva deuda, porque después aparecen los tipos que suman con dificultad y que no lo pueden hacer ni con un ábaco y dicen: 'Ay, tomaron deuda'", ironizó.