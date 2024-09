“No sobra ninguna radio”: repudian el recorte de programas en los SRT

(SN; con información de Cba24N) Las autoridades de los Servicios de Radio y Televisión, el multimedio de la Universidad Nacional de Córdoba, unificaron la programación de Radio Universidad (AM580) y de la FM 102.3 Más que música y desplazaron programas de la grilla junto a periodistas de muchos años al aire.

Desde el lunes y a raíz de esta decisión dejarán de emitirse El Diario del Día, Tanta Trampa, Subversiones, Nadie Sale Vivo, Córdoba Deportiva y Alta Mañana.

El periodista Juan Cruz Taborda Varela anunció el final de Tanta Trampa, programa que conducía en la FM102.3 de lunes a viernes de 12 a 14. “Después de casi 5 años al aire, hoy llega a su final Tanta trampa. A diferencia del éxodo masivo que hemos sufrido en los SRT, en donde unos 100 compañeros/as decidieron retirarse, el fin del programa no es una decisión mía. No me retiro, no me voy: me levantan el programa”, cuestionó.

Ante esta medida, la intersindical de trabajadores de los SRT-UNC expresaron su rechazo: “La eliminación de ciertos programas y de ciertas voces de nuestra programación afecta la pluralidad que siempre caracterizó al multimedio universitario”.

El colectivo de trabajadores manifestó que este ajuste se llevó adelante sin un plan establecido. “La eliminación de voces es censura”, expresó la intersindical en un comunicado. Con un mensaje dirigido al directorio de los SRT expresaron que los trabajadores de prensa “ven amenazados sus puestos y sus tareas”. “No sobra ninguna radio, ningún canal, ningún medio”, relataron.

Aquí el comunicado completo de los trabajadores de los SRT-UNC

Al directorio de los SRT:

La intersindical de trabajadorxs de los SRT-UNC expresa su malestar ante la decisión del directorio de la empresa de llevar adelante una reestructuración que implica la eliminación de ciertos programas y de ciertas voces de nuestra programación, afectando la pluralidad que siempre caracterizó al multimedio universitario.

Desde hace meses decimos que el brutal ajuste en los SRT se llevó a cabo sin norte, sin plan y sin brújula. Hoy vemos el resultado: la eliminación de voces es censura.

Varios de nuestros compañerxs de prensa ven amenazados sus puestos y sus tareas, por lo que vale insistir en que no sobra nadie. Y ante la intención de unificar la programación de dos emisoras cuyas señas particulares se borrarían: no sobra ninguna radio, ningún canal, ningún medio.

Lxs trabajadorxs de los SRT llevamos adelante una lucha colectiva durante meses. Y estamos dispuestxs a seguir firmes y unidxs.

La conducción de la empresa respondió con decisiones reñidas con el más básico sentido común. Eliminar programación es limitar frontera de crecimiento comercial en el pretendido relanzamiento. La reorganización no siguió ningún criterio detectable, ya sea periodístico, comercial o laboral. Peor: el presidente del directorio dice abiertamente que hay que hacer periodismo "informando sin opinar" y ejerce censura previa contra periodistas. No vamos a permitir que lastimen la dignidad de la tarea periodística.

Hay compañerxs a los que se les eliminó el espacio que conducían sin ninguna explicación y otrxs que quedaron sin función. El directorio que dice bregar por la eficiencia tiene hace semanas a trabajadorxs yendo a cumplir horario sin hacer ninguna tarea. Uno de ellos es delegado de prensa, miembro de esta intersindical y alguien contra quien el presidente tiene una enemistad manifiesta.

El punto A del artículo 2 de la resolución aprobada por el Consejo Superior a fines de febrero indica claramente que la reconversión y reorganización debe hacerse con la participación de lxs trabajadorxs, algo que se está incumpliendo de forma flagrante y que fue un compromiso personal del rector Jhon Boretto.

En la comisión que elaboró el Plan de Comunicación Integral de los SRT, encabezada por la decana de la Facultad de Comunicación, Mariela Parisi, lxs trabajadorxs rechazamos abiertamente la unificación porque intuíamos que la intención del directorio y del rector era seguir este camino.

Es por todo lo expuesto que exigimos una reunión al directorio de la empresa para tratar estos temas y que se garanticen los puestos y las condiciones de trabajo así como los medios que le dan a los SRT su impronta plural.