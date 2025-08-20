Córdoba: cómo votó cada diputado el rechazo al veto a discapacidad

(SN; con información de Página/12) La Cámara de Diputados le dijo “no” al veto de Javier Milei: 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones marcaron un contundente rechazo a la norma de emergencia en discapacidad. Afuera, familias y organizaciones reclamaban en las calles lo que la ley promete: acceso, atención y justicia social.

Aquí en Alta Gracia, durante la movilización en defensa de la Ley, el colectivo de discapacidad graficó en un tablero la decisión de cada legislador cordobés de la Cámara baja. Gabrile Bornoroni de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado del Pro, Belén Avico de Juntos por el Cambio, María Cecilia Ibañez de LLA y Luis Picat de Encuentro Liberal quedaron expuestos como los diputados que le dieron la espalda alas personas con discapacidad de todo el país.

Otro escándalo golpea en la puerta del Gobierno

La ley, sancionada en julio, actualiza aranceles de prestadores, crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y garantiza inclusión en el Programa Incluir Salud. También transforma automáticamente pensiones por invalidez laboral en la nueva pensión por discapacidad, regularizando deudas del sistema.

El oficialismo se dividió: tres diputados libertarios faltaron a la sesión y legisladores del PRO críticos del acuerdo con La Libertad Avanza acompañaron la insistencia. María Eugenia Vidal se abstuvo, y Florencio Randazzo y Lourdes Arrieta votaron a favor del rechazo al veto. El “escudo legislativo” de Milei quedó fracturado.

El Gobierno ultraderechista objetó el costo fiscal, argumentando un "gasto" de $6 billones en 2026, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto menor, entre $2 y $4 billones. La discusión supera los números: es un debate de prioridades entre un gobierno que prioriza la economía y una sociedad que reclama derechos.

Ahora la pulseada se traslada al Senado, donde Milei enfrentará un escenario más adverso.