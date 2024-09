Neonatal: ratificaron el juicio oral y público por la muerte de cinco bebés

(SN; con información de La Nueva Mañana) Luego de las apelaciones presentadas por la defensa de los funcionarios imputados en la causa que investiga la muerte de cinco niños recién nacidos en el Neonatal, la Cámara de Acusación rechazó este pedido y ratificó el proceso oral y público contra la enfermera Brenda Agüero, el ex ministro de Salud Diego Cardozo y otros nueve implicados.

Si bien no hay fecha prevista, la Justicia ratificó este martes que irán a un mismo juicio oral y público los 11 imputados en la causa que investiga la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, informó La Nueva Mañana.

La Cámara de Acusación convalidó la investigación que lleva a cabo el fiscal Raúl Garzón desde agosto de 2022 por las muertes de cinco recién nacidos, ocurridas entre marzo y junio de ese mismo año en el Neonatal. Además, en ese período de tiempo, se registran ocho sobrevivientes.

La investigación del fiscal Garzón apunta a que la autora material de los fallecimientos es la enfermera Brenda Agüero, quien permanece detenida en Bouwer desde agosto de 2022, imputada por “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”, sospechada de haber inoculado intencionalmente sustancias tóxicas que le ocasionaron la muerte a cinco bebés.

Funcionarios imputados

Entre los funcionarios del Hospital Materno Neonatal imputados, se encuentran Liliana Asís, ex directora, con prisión domiciliaria desde mayo de 2023; Claudia Ringelheim, ex vicedirectora del Neonatal; Alejandro Escudero Salama, quien había sido nombrado como vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Materno Neonatal en noviembre de 2021; Marta Gómez, ex jefa de Neonatología del Neonatal; Blanca Alicia Ariza, ex jefa de Enfermería del Neonatal; Adriana Morales, médica del Neonatal; y María Alejandra Luján, quien habría firmado los certificados de defunción sin saber las causas.

Junto a ellos está el ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, quien renunció en agosto de 2022 y está imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público. Además se encuentra imputado Alejandro Gauto, abogado y ex secretario de Legales del Ministerio de Salud; y Pablo Carvajal, ex secretario de Salud, imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.