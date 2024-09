(SN; con información de C5N) Este viernes en la localidad de Merlo, la expresidenta Cristina Kirchner reapareció en público y brindó una clase magistral en la Universidad Nacional del Oeste, en la que le reclamó al presidente Javier Milei que "largue la Escuela austríaca, cace el manual de la Argentina" y se dedique a "administrar el país".

"Presidente, lárguelo a (Milton) Friedman, largue la Escuela austríaca, cace el manual de la Argentina y siéntese a administrar el país", exigió la referente del peronismo durante su discurso, en el marco de la charla que llevó como título: "Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido".

Cristina Kirchner advirtió que, a partir de la llegada de Milei a la Casa Rosada, "las ideas austríacas chocaron contra la pared argentina", y remarcó que "somos el país más caro en dólares en toda la región".

La exmandataria insistió en que el problema de la Argentina es que "hay escasez de dólares" y eso genera inflación, en contraposición a Milei, que sostiene que se trata exclusivamente de un fenómeno monetario. En ese sentido, cuestionó con ironía el plan económico del Gobierno y superávit fiscal que pregonan el Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo.

"Que se mueran todos de hambre y a vos te sobre la plata, es fantástico, pero la gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado también", señaló Cristina.

"No pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obras públicas ni hospitales... así cualquiera", planteó la exmandataria, quien además señaló que su gobierno y el de su marido, Néstor Kirchner, "completó un ciclo del 2003 al 2008 de superávit fiscal con crecimiento e inclusión social".

"Basta, Milei, de engañar y envenenar a nuestros pibes"

En otro tramo de su discurso, la expresidenta desmintió las recurrentes afirmaciones de Milei respecto de que "la Argentina arrancó el Siglo XX siendo el país más rico del mundo" y le reclamó que deje de "engañar y envenenar a nuestros pibes".

"Milei ha creado una imagen de un paraíso perdido y es la de la Argentina de hace 100 años, como primera potencia mundial, que no resiste a la más mínima historia comparada", sostuvo la exmandataria, y puso como ejemplo que en 1904, el gobierno de Julio Argentino Roca le encargó al médico catalán Juan Bialet Massé un informe sobre el estado de la clase obrera que expuso cifras alarmantes en cuanto a desnutrición y enfermedades como tuberculosis y mal de chagas.

"Éramos un desastre hace 100 años. Si estábamos tan bien, ¿por qué te creés que vino el peronismo, hermano? A ver si los gorilas en este país se avivan un poco alguna vez", insistió la exmandataria, que antes había expuesto que "todos los países de la región están creciendo y nosotros vamos para atrás".

"Si la educación argentina hubiera llegado a todos los rincones en historia, estas cosas no nos estarían pasando. No podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron", agregó.

“No tiene un plan de estabilización”

En medio de su exposición en Merlo, la expresidenta analizó el índice de inflación celebrado por el Gobierno y se remitió al Plan Austral de Alfonsín.

"Habla de rezago de la inflación, que tiene un rezago de 18 a 24 meses. Que me disculpe, pero él no tiene un plan de estabilización, no es que hay rezago de la inflación", sostuvo durante la presentación de su clase magistral "Es la economía bimonetaria, estúpido" desde Merlo.

Entonces recordó lo ocurrido durante el gobierno de Raúl Alfonsín con el Plan Austral, cuando la inflación estaba cercana al 30% y cayó inmediatamente luego de su implementación. "Los meses anteriores a junio de 1985 cuando se lanza el Austral y al mes siguiente la inflación cae al 5, 6%. ¿De que rezago me estas hablando? Y duró hasta que finalmente fracasó el plan de estabilización. Que fue lo que pasó también con la convertibilidad", relató.