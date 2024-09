Córdoba: rescataron a un gato montés herido

(SN; Córdoba) La Policía Ambiental, perteneciente al Ministerio de Ambiente y Economía Circular, trasladó a la reserva Tatú Carreta un ejemplar de gato montés para su evaluación sanitaria y posterior rehabilitación.

El felino fue encontrado con la cola cortada en el patio de una vivienda, del barrio Tres Árboles en La Cumbre, por un vecino que se comunicó para dar aviso al santuario Proyecto Carayá ubicado en la misma localidad.

“Luego recibir el aviso, coordinamos el operativo para rescatarlo y ponerlo al resguardo. El gato estaba trepado a un árbol para evitar que los perros lo atacaran y pudimos observar que tenía la cola cortada, por ello lo trasladamos de inmediato a la reserva Tatú Carreta, en la localidad de Casa Grande, para que puedan brindarle la atención necesaria”, explicó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

Por su parte desde la reserva Tatú Carreta informaron que el gato montés es un animal adulto, que está por debajo de su peso normal, que a simple vista no presenta signos de quemaduras ni lesiones por los incendios, posiblemente estaba huyendo y fue atacado por perros.

“Estamos trabajando en su estabilización, que coma y tome agua para que recupere un poco de peso, ya que está muy flaco. Una vez que se encuentre estable vamos a realizar los estudios complementarios para tratar la lesión en su cola e iniciar su proceso de rehabilitación”, determinó Javier Álvarez, encargado del centro de rescate Tatú Carreta.

¿Cómo ayudar a la biodiversidad cuando ocurren los incendios?

Recordá que los animales silvestres pueden estar desorientados, estresados, incluso heridos ante la pérdida de su hábitat, posiblemente se desplacen a otros sectores en busca de alimento o refugio por eso es muy importante seguir las recomendaciones de los técnicos y especialistas para colaborar con la situación.

Se aconseja no acercarse a la fauna, no acorralarla, ni intentar capturarla, evitar dejar comida o semillas que puedan ser esparcidas en sectores donde el suelo ha sido dañado. Es fundamental controlar a las mascotas para que no lastimen a los ejemplares y en caso de que se coloquen bebederos con agua evitar que éstas accedan a ese recipiente porque pueden transmitir enfermedades a los animales silvestres y viceversa.

Dónde acudir

Si observás que algún individuo de fauna silvestre está en peligro o herido podés comunicarte con la Policía Ambiental al 0351 – 4420924 (llamadas) o por WhatsApp 351-3108709 (lun a vie de 8 a 20 h y sab. y dom. de 11 a 17 h). También podés dar aviso a la Patrulla Ambiental de la Policía de la Provincia al 0351- 4344163 (llamada), a los bomberos o al personal policial más cercano.