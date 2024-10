(SN; Alta Gracia) En las últimas horas, Flavio Molgara fue proclamado presidente del circuito Alta Gracia de la Unión Cívica Radical (UCR) tras la resolución de la Junta Electoral del comité provincial. La noticia, que sorprendió a algunos sectores internos del partido.

César Navarro, candidato opositor a dicho cargo, ha expresado su malestar y denuncia sobre la forma en que se tomó esta decisión, calificándola de "falaz y malintencionada". En una conversación con Siempre Radio 93.3, Navarro brindó detalles sobre lo que considera un proceso lleno de irregularidades.

Navarro explicó que el 30 de septiembre recibió una resolución de la Junta Electoral que declaraba un acuerdo entre dos sectores internos del partido: Más Radicalismo, al cual pertenece Molgara, y Generación X , liderado por él. Según la resolución, ambas listas habrían consensuado una nómina única para evitar elecciones internas. Sin embargo, Navarro sostiene que esto es falso: "Nosotros no firmamos ningún acuerdo con nadie. Este proceso ha sido, como se dice, entre gallos y medianoche".

El dirigente denunció que se ha impedido la posibilidad de participar en una interna legítima, algo que considera fundamental para la democracia partidaria. "Es una falta de respeto que, de un plumazo, nos bajen sin ningún tipo de consulta", expresó, añadiendo que presentó un recurso ante la Junta Electoral para que se rectifique la situación. "Si es necesario, iremos a la justicia federal, porque esto está mal hecho", afirmó.

Navarro no solo cuestionó el manejo de la situación actual, sino que también hizo un repaso de lo que considera errores recurrentes en la conducción del partido en los últimos años. Recordó la derrota electoral del año pasado, en la que la UCR perdió por 8.000 votos, atribuyéndola a la desorganización interna. "Parece que seguimos el mismo camino, y eso es lo que queremos cambiar", expresó con preocupación.

Un proceso desprolijo y sin consenso

Uno de los puntos que más indignó a Navarro y su equipo es que la resolución no fue firmada por todos los apoderados. Asegura que los apoderados de su sector no rubricaron ningún acuerdo y que la resolución fue aprobada solo por tres de los cinco miembros de la Junta Electoral. "Incluso dos de ellos votaron en disidencia, porque sabían que no había ningún acuerdo", subrayó.

Navarro también criticó la manera en que se intentó alcanzar una supuesta "unidad". Según él, en ningún momento se buscarán puntos de acuerdo reales entre las listas. "Cuando se quiere llegar a un consenso, uno se sienta y dialoga sobre los proyectos. Acá no hubo diálogo, solo una imposición", manifestó.

A pesar de la frustración, Navarro aseguró que seguirá adelante con las acciones legales correspondientes y no descartó la posibilidad de que el proceso de proclamación de Molgara como presidente sea revertido. "Hemos presentado todos los papeles en regla y estamos convencidos de que esto va a cambiar. Si la justicia nos da la razón, volveremos a las internas", afirmó.

El militante radical también expresó su tristeza por la situación que atraviesa su partido a nivel local. "Los afiliados están decepcionados. Nos han privado de un derecho democrático básico: elegir a nuestras autoridades", señaló.

Próximos pasos

Navarro que anunció en las próximas 48 horas espera una respuesta oficial de la Junta Electoral. Si esta ratifica la proclamación de Molgara, recurrirán a los tribunales. Además, adelantó que harán pública la presentación realizada ante la Junta para que los afiliados y la comunidad en general conozcan la verdad sobre lo ocurrido.

Por último, Navarro hizo un llamado a la reflexión dentro del partido. "No puede haber ni vencedores ni vencidos en este proceso, porque no hubo una interna real. Esto no es una victoria para nadie", concluyó.

La defensa del proclamado presidente

Molgara desestimó estas acusaciones, subrayando la seriedad del órgano electoral. "La Junta Electoral es un órgano serio, no puede decirse que esto se hizo bajo desconocimiento. Como toda resolución, puede ser apelada, y Navarro tiene todo el derecho de hacerlo", aseguró.

El proceso electoral en el circuito Alta Gracia había sido originalmente fijado para el 8 de septiembre, pero fue suspendido por la Junta Electoral debido a alianzas entre distintos sectores a nivel provincial. "La elección fue suspendida inicialmente y luego se resolvió sin necesidad de competencia, pero yo estaba listo para participar si hubiera sido necesario", explicó Molgara.

Navarro, por su parte, afirmó que este tipo de prácticas refuerzan la imagen de la UCR como una "escribanía" y no como una fuerza política dinámica. A esto, Molgara respondió destacando la necesidad de renovación y unidad dentro del partido. "La UCR necesita aire fresco, nuevas ideas y una renovación de gente. No podemos seguir hablándole a la gente como si estuviéramos en 1983. Tenemos que ser una opción real para los ciudadanos de Alta Gracia", señaló.

Consultado sobre cómo la UCR planea revertir los malos resultados obtenidos en las elecciones del 2023, donde el partido sufrió una derrota con una diferencia abrumadora de votos, Molgara enfatizó en la importancia de la humildad y el trabajo cercano a la gente. "Primero, humildad. Segundo, escuchar a la gente. Las disputas internas no interesan, lo que importa es solucionar los problemas de los ciudadanos", concluyó.