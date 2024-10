(SN; Santa Ana) El pasado jueves en horas de la mañana, un trágico accidente en la ruta 5, a la altura de Villa Parque Santa Ana, se cobró la vida de Francisco Ledesma, un joven de 18 años y estudiante del Instituto Manuel de Falla en Alta Gracia. Francisco estaba esperando al colectivo junto a su hermano Lorenzo y otros jóvenes, cuando una camioneta Fiat Iveco, conducida por Agustín Muscarello, de 22 años, lo atropelló brutalmente. El impacto fue tan violento que Francisco perdió la vida en el acto.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando Francisco y su hermano se encontraban cruzando la senda peatonal con normalidad, según relató su padre, Facundo Ledesma, quien los había acompañado a la parada. Facundo permanecía estacionado del otro lado de la ruta, esperando que sus hijos abordaran el colectivo, cuando escuchó el fuerte ruido de la colisión. "Siento un golpe espantoso y veo volar una puerta del colectivo a 20 metros, y ahí también iba mi hijo", declaró en estado de shock.

Muscarello, quien manejaba a alta velocidad según las primeras investigaciones, intentó sobrepasar al colectivo por la banquina, lo que provocó el trágico desenlace. A raíz de la colisión, Francisco fue embestido de manera fatal, mientras que su hermano Lorenzo, quien ya había subido al ómnibus, fue testigo del momento devastador.

Facundo Ledesma expresó su profundo dolor en una entrevista con El Doce TV. "El golpe fue terrible, la velocidad que traía ese tipo... no sé qué quiso hacer. No le importó la vida de nadie", manifestó el padre, quien también reveló que otros chicos que esperaban en la parada fueron salvados por otro padre. que alcanzó a tirar de sus mochilas para apartarlos del vehículo. "Fue un milagro que Lorenzo y otros chicos se salvaron, pero Francisco no tuvo esa suerte", lamentó la madre de la víctima, Cecilia.

Muscarello, oriundo de Córdoba Capital, fue detenido tras el incidente y actualmente se encuentra alojado en la cárcel de Bouwer. Está imputado por homicidio culposo calificado por conducción temeraria, mientras que las autoridades continúan investigando los detalles del siniestro vial. El fiscal de instrucción Diego Fernández ordenó múltiples peritajes, incluyendo un análisis de alcoholemia y consumo de drogas, cuyos resultados aún están pendientes. Asimismo, se incautó el celular del conductor para determinar si hubo algún tipo de distracción en el momento del accidente.

El dolor de la familia Ledesma es indescriptible. Francisco era recordado por sus padres como un joven responsable y aplicado que soñaba con estudiar Ciencias Económicas. "Era un chico feliz. Lo único que quería era llegar antes al colegio. Hizo todo bien en su vida", destacó su madre, quien añadió que hace apenas diez días habían cumplido su deseo de regalarle una bicicleta.

La comunidad de Alta Gracia y el Instituto Manuel de Falla están conmocionadas por la tragedia. El día del accidente, la institución educativa suspendió sus clases en señal de luto por la pérdida irreparable. Este incidente reaviva el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de mayor control y sanciones para quienes transitan a velocidades excesivas en zonas urbanas, donde la máxima permitida es de 60 km/h.

Mientras tanto, la familia Ledesma busca justicia para Francisco y espera que el proceso judicial avance con celeridad, al tiempo que claman por que prevengan medidas futuras tragedias en la ruta 5.