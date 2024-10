Insólito: Macri llegó a Córdoba y habló de la “psicología especial” de Milei

(SN; con información de NA) Luego del reportaje que brindó el presidente Javier Milei a TN, en el que el mandatario tuvo dichos cargados de violencia hacia sectores opositores y el periodismo, este lunes, el expresidente Mauricio Macri se refirió al líder de La Libertad Avanza como alguien con una “psicología especial”.

“La gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial", dijo Macri en su visita a la ciudad de Córdoba, donde brindó una disertación en la Bolsa de Comercio.

"Él da a veces batallas que no debería dar, pero la gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta, votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación y él no está haciendo algo distinto de lo que propuso", agregó Macri.

En tal sentido, recordó las promesas electorales del jefe de Estado, durante la campaña política de 2023. "No fue a decir 'síganme que viene la revolución productiva'. Dijo que vino a hacer algo y lo está haciendo. Plantea las cosas en forma áspera, pero para mí la autenticidad lo vale", marcó.