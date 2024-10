Dream Team: crónica de una estafa anunciada, nadie recibió el dinero

(SN; Alta Gracia) Tal como se esperaba, el plazo para que los inversores de Dream Team recuperaran su dinero venció sin éxito en la madrugada del lunes. Ningún damnificado logró retirar sus fondos, lo que ha derivado en nuevas denuncias contra los líderes de la organización, conocidos como "capitanes", así como contra quienes ocupaban los cargos de presidente, tesorera y secretario de la fundación de Alta Gracia. En las próximas horas podrían concretarse las primeras imputaciones y detenciones.

Los abogados Daniela Ferrari y Axel Aurich, quienes representan a unos 20 denunciantes, solicitaron la imputación y detención de los principales acusados. Además, no se descarta que la investigación migre a la Justicia Federal, debido a que el delito de intermediación financiera no autorizada podría superar la competencia provincial. En el caso de Dream Team, la organización transnacional simulaba operaciones con criptomonedas, aunque se ha señalado que nunca fueron reales, y el supuesto interés sólo se generaba con el ingreso de más personas a la pirámide.

Según el periodista Maximiliano Firtman, todavía no se han podido retirar los fondos depositados por los inversores, y se estima que hay cerca de 50 millones de dólares trabados. A pesar de que muchos damnificados han pagado hasta 100 dólares adicionales con la esperanza de recibir prioridad en la devolución de sus fondos, hasta el lunes nadie logró retirar su dinero. Los analistas afirman que la plataforma no permitirá más retiros, dado que ya no hay un flujo constante de nuevos inversores. Según exprsó Daniela Ferrari, en Alta Gracia hay 500 personas que aportaron 88 dólares para recuperar sus fondos.