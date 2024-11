(SN; con información de C5N) Este martes a través de sus redes sociales, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un comunicado titulado “Los Copitos de Comodoro Py”, en el que denuncia persecución judicial en su contra, a horas de conocerse el fallo en el que casación determinará la confirmación o no de la sentencia en el marco de la causa vialidad.

En el inicio de su artículo, CFK anticipó que el Poder Judicial fallará en su contra cumpliendo una orden del Grupo Clarín. Vale recordar que luego del intento de asesinato que sufrió la ex mandataria frente a su domicilio, Clarín publicó una nota bajo el título “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. "O sea; si no me mataron, tengo que estar presa", expresó la exmandataria.

Sobre la causa, Cristina señaló que la condena por administración fraudulenta en obras viales es un delito que nunca pudo cometer un presidente debido a que las obras fueron aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales. Trabajos ejecutados y pagados por el Gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015. "Tan es así, que ningún Jefe de Gabinete de la Nación -constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país- fue acusado y que el propio Ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos, fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo", indicó.

Citando a Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de la Nación e integrante de la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1994, Cristina Fernández explicó que es el Jefe de Gabinete de Ministros quien ejerce la administración general del país y quien, por lo tanto, ejecuta el presupuesto de la Nación y sólo excepcionalmente dichas facultades son ejercidas por avocación por el Presidente de la Nación. “En conclusión, el Presidente es ajeno al ejercicio de la administración general del país, cuya competencia corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros. Sobre aquella gestión el Presidente tiene una responsabilidad política. La responsabilidad administrativa, civil y penal, corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros y a los demás ministros, en los términos del art. 102, CN.", explicó.

El show debe continuar

La exvicepresidenta continuó su descargo y afirmó que la Causa Vialidad "empezó como un show y va a terminar de la misma manera". Así recordó que la primera audiencia del juicio fue fijada para el 21 de mayo del 2019 en sintonía con el cronograma electoral.

"Necesitaban sentarme en el banquillo de los acusados exactamente un mes antes del cierre de las listas de candidatos para la Presidencia de la Nación de ese año. Estiraron el juicio durante cuatro años a razón de una audiencia por semana, para poder llegar al comienzo de otro año electoral -marzo del 2023- cuando leyeron los fundamentos' de la condena. ¿Por qué no te enteraste de lo que paso durante casi cuatro años? Porque desfilaron decenas de testigos y peritos y no existió ni una sola prueba en mi contra", detalló.

Cristina denunció que buscan proscribirla de por vida

La expresidenta sostuvo que el objetivo final de la causa es proscribirla de por vida y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. "Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol", reprochó.

A continuación, para exponer la doble vara de la Justicia, recordó que por la represión del gobierno de Fernando de la Rúa del 19 y 20 de diciembre del 2001, que provocó la muerte de 31 argentinos en la Plaza de Mayo, el entonces secretario de seguridad Enrique Mathov, y su jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, fueron condenados e inhabilitados para ejercer cargos públicos por 9 años y medio y 8 años, respectivamente -el doble de las penas de prisión que les habían fijado.

"O sea: a los responsables de 31 muertes en Plaza de Mayo les impusieron una pena muchísimo más leve que a mí", comparó y aseveró: "La verdad de la milanesa es que me inhabilitan de por vida porque en el fondo 'Los Copitos de Comodoro Py´ y, sobre todo, sus jefes tienen miedo que yo tenga la suerte de Mirtha Legrand que con sus 97 años, además de estar espléndida físicamente, tiene una lucidez que ya algunas de treinta querrían. A veces desde el humor se pueden entender mucho mejor las cosas", marcó.

La impunidad de la verdadera casta

En otro pasaje de su comunicado, la exvicepresidenta repasó la impunidad de la que gozaron los gobierno de de La Rúa y Macri. "Federico Sturzenegger con la gran estafa del Megacanje y el propio De La Rúa con la BANELCO en el Senado de la Nación por la reforma laboral y la represión que causó la muerte de 31 argentinos en la Plaza de Mayo; fueron sobreseídos por el Partido Judicial con Sede Central en Comodoro Py", detalló.

Luego continuó con el gobierno de Cambiemos: "Más grave aún es el caso de Mauricio Macri , su familia y su gobierno. Empezando con la causa por el contrabando de autos de la compañía SEVEL en la que Macri fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia menemista y continuando con la causa del Correo, por la que la Familia Macri le debe miles de millones de pesos al país; y después de 23 años todavía sigue en instrucción y no han pagado absolutamente nada".

Y siguió: "El escandaloso blanqueo de más de 35 millones de dólares de los hermanos de Mauricio Macri terminó en la nada y fueron sobreseídos. El increíble caso de los Parques Eólicos, una mega estafa por cientos de millones de dólares en perjuicio del Estado Nacional, que, además, hizo que las tarifas de luz sean más caras -por aumentar el costo de la generación de la energía-, lleva 7 años durmiendo en instrucción, no hay procesados ni acusados y no la pueden cerrar por la fenomenal prueba acumulada, que incluye la declaración del propio hermano de Mauricio Macri. O la causa que investiga el espionaje a los familiares del ARA San Juan, también con sobreseimiento en Comodoro Py".

"Todo ello revela que el Partido Judicial no sólo protege a los gobiernos que terminan endeudando y empobreciendo a los argentinos, sino que ha convertido a Mauricio Macri en su principal beneciario; garantizando su impunidad y siendo instrumento de persecución política", reflexionó.