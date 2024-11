(SN; Alta Gracia) Gabriel Salcedo explicó que su decisión no fue impulsiva, sino que se trató de un proceso largo y meditado a lo largo de este año. Según detalló, ya a principios de 2024 había comunicado su intención al presidente de la institución, con el objetivo de planificar una transición ordenada. El motivo principal de su renuncia fue la necesidad de dedicar más tiempo a su familia y priorizar aspectos personales, considerando las exigencias y el desgaste que implica estar al frente de un cuerpo de bomberos tan activo.

"El cuartel ha crecido muchísimo y exige mucho tiempo. Hoy mi prioridad es mi familia, tengo hijos pequeños y necesito estar presente en sus vidas", expresó Salcedo. No obstante, aclaró que seguirá formando parte del cuerpo de bomberos desde otra posición, en el cuadro de oficiales y colaborando en áreas donde se le necesite.

El nuevo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alta Gracia será Cristian Vega, quien hasta ahora se desempeñaba como subjefe. Vega cuenta con experiencia en la gestión de recursos humanos dentro de la institución y ha sido clave en la reorganización administrativa, especialmente en temas relacionados con los subsidios nacionales, que exigen una estructura operativa eficiente para su gestión.

"Es una etapa nueva y confió plenamente en Cristian Vega y en su equipo. Son jóvenes con ideas frescas y mucha capacidad", destacó Salcedo, quien manifestó su deseo de seguir colaborando y participando activamente en las tareas del cuartel, aunque desde un rol menos demandante.

Respecto a los motivos de su salida, Salcedo dejó claro que no se trata de un cansancio laboral, sino de la búsqueda de un equilibrio entre su vida personal y profesional. "Si fuera agotamiento, habría dejado el cuerpo por completo. Pero no es el caso. Me siento bien, con energías para seguir colaborando, solo que ya no desde el puesto de jefe. Quiero aprovechar el tiempo que me queda para disfrutar de mi familia y estar presente en sus vidas", subrayó.