Las ciudades son la clave de la acción climática: ahora es momento de financiarlas

Como Alcaldesa de Despeñaderos, Argentina y ex Alcalde de Vancouver, Canadá, reconocemos que las comunidades en lados opuestos del ecuador enfrentan desafíos ambientales únicos.

Sin embargo, a pesar de que los veranos e inviernos de nuestras ciudades sean muy diferentes, tanto Despeñaderos como Vancouver comparten una lucha común: encontrar formas de reducir los efectos devastadores de la crisis climática para nuestros residentes.

Los recientes incendios forestales sin precedentes en Canadá y Argentina provocaron evacuaciones masivas, riesgos de contaminación del aire y daños generalizados en nuestros países y ciudades, impactando así la salud y los medios de vida de las personas.

A pesar de ello, muchas ciudades están demostrando que las comunidades, tanto grandes como pequeñas, están liderando el camino en términos de desarrollo y la aplicación de soluciones climáticas innovadoras y escalables. Por ejemplo: Despeñaderos está transformando los desafíos en oportunidades al empoderar a las mujeres con empleos que favorecen la independencia financiera y combaten el cambio climático.

En Vancouver, los barrios de energía renovable están utilizando tecnologías energéticas con bajas emisiones de carbono para proporcionar agua caliente y calefacción, lo que fortalece la seguridad energética y fomenta la resiliencia climática y económica.

El último informe del PNUMA sobre la Brecha de Emisiones revela que el mundo está lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Por eso, el liderazgo de los alcaldes nunca ha sido tan importante para impulsar el progreso climático global e implementar soluciones a nivel 'hiperlocal'.

Los alcaldes son esenciales no solo para liderar el desarrollo sostenible de sus propias ciudades y pueblos, sino también para compartir soluciones efectivas que puedan respaldar los esfuerzos nacionales para reducir la contaminación y construir un futuro sostenible, inclusivo y resiliente al clima.

Una cosa está clara: las ciudades no pueden hacer frente a la crisis climática solas. A medida que los impactos del cambio climático se vuelven más extremos, la única manera de impulsar acciones climáticas audaces e impactantes es unir fuerzas con los gobiernos nacionales.

Con la Cumbre U20 en Río de Janeiro en marcha antes del G20 de este año, los gobiernos nacionales tienen una oportunidad clave para abordar las vulnerabilidades compartidas y colaborar con los líderes locales para fortalecer la acción climática. Los líderes locales, a su vez, están uniéndose para promover soluciones locales probadas y comprobadas para ayudar a acelerar la acción climática global.

Con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, alcaldes de todo el mundo se reúnen en la U20 para crear una agenda urbana y un comunicado para el G20, en el que se detallen las prioridades de las ciudades y los gobiernos locales. Tales prioridades son claras: desarrollar comunidades resilientes y empoderadas y, al mismo tiempo, seguir el camino correcto para cumplir con los objetivos climáticos globales del Acuerdo de París, las naciones del G20 deben priorizar el comunicado de la U20.

Este enfoque es especialmente crítico a medida que nos acercamos a la COP30 y los países trabajan para finalizar sus planes nacionales de acción climática (NDCs, por sus siglas en inglés) para 2025.

El principal desafío para las ciudades y los países es la falta de fondos para apoyar la acción climática, lo que disminuye su capacidad de lograr avances significativos en el cumplimiento de sus objetivos climáticos o las metas de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC).

Es fundamental que los gobiernos nacionales y los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, reconozcan el trabajo que están haciendo las ciudades y brinden el respaldo financiero necesario para acelerar los proyectos que ayudan a combatir el cambio climático.

Las soluciones locales innovadoras son clave para contrarrestar el desafío existencial que plantea un clima cada vez más hostil, y requieren financiación estratégica y colaboración entre las ciudades y los gobiernos nacionales para garantizar que se utilicen los recursos adecuadamente. Las ciudades deben estar adecuadamente equipadas para hacer frente a los devastadores desastres climáticos y, al mismo tiempo, ayudar a acelerar los esfuerzos globales. No es una hazaña que puedan lograr por sí solas.

El año pasado, en la COP28, los alcaldes se reunieron en el escenario internacional para la Cumbre de Acción Climática Local (LCAS, por sus siglas en inglés) con el fin de lanzar la Coalición para Asociaciones Multinivel de Alta Ambición (CHAMP, por sus siglas en inglés). Hoy, 74 naciones han prometido su compromiso de involucrar a los gobiernos locales en su planificación, financiación e implementación de medidas climáticas.

Ahora, en U20, junto con casi 60 alcaldes y líderes locales, incluidos el Pacto Mundial de alcaldes y C40, estamos pidiendo al menos US$ 800.000 millones en inversiones públicas anuales de los gobiernos nacionales y los bancos multilaterales de desarrollo para 2030.

Esta inversión es crucial para ampliar los proyectos climáticos a nivel de ciudad y construir caminos para comunidades más saludables, más sostenibles y económicamente vibrantes.

Esta financiación es fundamental para cerrar la enorme brecha en la financiación de las soluciones climáticas urbanas. Actualmente, las ciudades reciben sólo una fracción de los US$ 4,5 billones que necesitan para 2030, a pesar de que invertir en ellas podría potenciar la acción climática, permitiendo a los países casi duplicar sus ambiciones climáticas incorporando planes climáticos urbanos a las estrategias nacionales.

El futuro de las personas y del planeta depende de los avances que logremos en la U20. Como fuerza de convocatoria que eleva el papel de las ciudades como líderes mundiales, la Cumbre U20 ayudará a definir los resultados de la COP29 y la COP30, sentando las bases para que los líderes mundiales hagan un balance y avancen hacia los objetivos del Acuerdo de París.

Los ciudadanos de Despeñaderos, Vancouver y otras ciudades del mundo saben muy bien que ahora es el momento de actuar. La Cumbre U20 representa un momento clave en la conversación global sobre el clima, que muestra el poder de la acción local para impulsar el cambio global. Pero queda una pregunta fundamental: ¿los gobiernos nacionales y los bancos de desarrollo darán un paso adelante, colaborarán e invertirán en el futuro de nuestras ciudades? El tiempo corre y hay muchas vidas en juego.

El mundo está observando

Actuemos con la urgencia que exige la crisis climática y financiemos las soluciones que las ciudades están listas para liderar.

*Carolina Basualdo: intendenta de Despeñaderos, Argentina.

* Gregor Robertson: enviado Especial sobre Ciudades de CHAMP, Embajador Global del Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) y ex Alcalde de Vancouver.