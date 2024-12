(Córdoba; SN) En medio de un intenso debate político, el legislador Facundo Torres Lima lanzó una dura crítica contra Rodrigo de Loredo a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. El altagraciense cuestionó la autoridad de De Loredo para hablar de idoneidad en los cargos públicos, recordando su pasado como presidente de Arsat, una posición que ocupó por designación directa del exministro Oscar Aguad, cuando era su suegro.

En su mensaje, Torres Lima desafió a De Loredo a explicar la experiencia que tenía en telecomunicaciones y satélites al momento de su nombramiento en Arsat, sugiriendo que fue una decisión más política que técnica. "Justo él que fue Presidente de Arsat puesto a dedo por Aguad que cuente cuánta experiencia tenía en telecomunicaciones y satélites. Lo escuchamos," escribió Torres.

El foco de la crítica de Torres Lima se centró en la reciente propuesta del gobernador Martín Llaryora para Jessica Valentini integre el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Según Torres Lima, la candidata posee todas las cualificaciones técnicas, morales y académicas necesarias para desempeñar el puesto para el cual fue nominada. En contraste, acusó a De Loredo de actuar con hipocresía y de ser incapaz de reconocer sus propias limitaciones y errores.

"Que sea sincero por una vez, le duele su pasado como militante radical! Cómo le duele a De Loredo el partido cordobés y su amplitud de miradas!" continuó en su serie de tweets.

La disputa no quedó ahí. Torres Lima también atacó la estrategia de De Loredo, acusándolo de buscar protagonismo mediático mientras enfrenta críticas internas por su liderazgo. "Con soberbia, se presenta en la Legislatura buscando las cámaras y atención mediática, bajando una línea que por lo bajo es muy discutida por los suyos para tratar de ratificar un liderazgo que hasta hoy no se percibe," afirmó Torres.

@rodrigodeloredo habla de idoneidad para cargos solo cuando le conviene.



Justo él que fue Presidente de Arsat puesto a dedo por Aguad que cuente cuánta experiencia tenía en telecomunicaciones y satélites. Lo escuchamos.



La doctora Jessica Valentini reúne todas las condiciones… — Facundo Torres (@FacuTorresLima) December 10, 2024

Finalmente, el exintendente de Alta Gracia instó a De Loredo a revisar su capacidad de conducción dentro de la Cámara de Diputados, advirtiendo sobre la posibilidad de una mayor fragmentación en su bloque. "Que revise su capacidad de conducción en Diputados con el bloque que todavía preside, antes que se siga partiendo," concluyó el legislador.

Unicameral

Recientemente, el radicalismo anunció que no apoyará la postulación de Jessica Valentini para ocupar un lugar vacante en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), argumentando que no tiene la trayectoria jurídica ni profesional necesaria para el cargo. Este rechazo fue liderado por Rodrigo de Loredo, quien afirmó en una conferencia de prensa: "No tiene la trayectoria ni jurídica ni profesional para ocupar semejante cargo".

El bloque de la UCR, con 18 votos en la Unicameral, se posicionó en contra de la candidatura, lo que llevó al oficialismo a buscar apoyos adicionales para asegurar la aprobación de Valentini. A pesar del rechazo radical, el PJ confía en conseguir los votos necesarios, ya que cuentan con 33 votos propios y el apoyo del PRO, lo que sumaría 37 votos en total. Sin embargo, el debate final y la votación se darán en la última sesión del año, el viernes 27 de diciembre.